El primer ministro de Nueva Zelanda podría volver al gobierno tras elecciones muy reñidas

El primer ministro de Nueva Zelanda afirmó que su coalición de derecha tiene posibilidades de volver al poder, aunque reconoció que el resultado de las elecciones es "demasiado ajustado para hacer un pronóstico", tras una campaña dominada por problemas relacionados con el costo de vida.

"El Partido Nacional vuelve a ser la fuerza más numerosa del Parlamento y se nos ha allanado el camino para formar el próximo gobierno. Pero, por ahora, el resultado está demasiado ajustado para hacer un pronóstico", declaró Christopher Luxon ante sus seguidores en Auckland.

Ni el Partido Nacional de Luxon ni el Partido Laborista, de centroizquierda, obtuvieron suficientes escaños en el Parlamento para formar un gobierno sin el apoyo de partidos minoritarios.

En las elecciones, las dos principales fuerzas políticas quedaron prácticamente empatadas, con 29% de los votos cada una, separadas por apenas unos miles de sufragios.

Los resultados preliminares indicaban que el Partido Nacional había obtenido la mayor cantidad de escaños, lo que le permitiría alcanzar una mayoría muy ajustada si se suman los de sus socios de coalición: el populista NZ First y el libertario ACT.

Luxon precisó que encabezaría un gobierno interino hasta que se contabilizaran los votos definitivos, el 27 de noviembre.

Esos votos, entre los que se incluyen los de decenas de miles de neozelandeses que viven en el extranjero, podrían inclinar la balanza electoral.

"Una vez que se conozcan los resultados definitivos, podremos iniciar negociaciones sustanciales", afirmó.

En un acto con simpatizantes en Upper Hutt, cerca de Wellington, el líder laborista Chris Hipkins fue recibido entre aplausos y gritos de su apodo, "Chippy". Sus seguidores lo ovacionaron incluso cuando reconoció que su partido podría no tener ningún papel en el próximo gobierno.

"Nueva Zelanda se expresó. Quizás tardemos en entender exactamente qué es lo que nos han dicho", declaró.

Muchos neozelandeses tienen dificultades para llegar a fin de mes. Los precios de los productos básicos siguen siendo elevados y el desempleo se encuentra en su nivel más alto en más de una década.

La guerra en Medio Oriente y el posterior impacto de la crisis mundial de los combustibles son señalados como responsables del golpe a la economía del país.