El presidente paraguayo Peña pide una "prórroga de 72 horas" en el juicio político para preparar su defensa

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, pidió este viernes una "prórroga de 72 horas" para prepararse para el juicio político desatado por la crisis bancaria que congeló los depósitos de casi la mitad de la población.

Peña debe presentarse este viernes ante el Senado, luego de que el Parlamento pausara la consideración sobre su renuncia, que el jefe de Estado había presentado el jueves.

"Me notificaron a las 22H15 (01H15 GMT) con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso", escribió Peña en X.

Los legisladores estaban debatiendo la prórroga solicitada por el jefe de Estado, informó a la prensa local el senador Basilio Núñez, presidente del Senado.

La crisis estalló el martes cuando el Banco Central decidió intervenir el banco Ueno Bank, y congelar las cuentas de unos tres millones de clientes, además de cuantiosos fondos estatales depositados allí.

Peña, exministro de Hacienda que asumió la presidencia en 2023, tenía acciones de un grupo que controlaba el banco, de las que se desprendió en 2025.

El caso escaló en pocos días y derivó en la renuncia del presidente del Banco Central.

También se inició una investigación en la justicia paraguaya que llevó al arresto de ocho directivos del banco.

Miles de personas protestaron el jueves por tercera noche consecutiva en la capital Asunción y en otras localidades como Ciudad del Este.

Además de su dinero, los manifestantes reclaman la destitución de Peña y, algunos, su encarcelamiento.