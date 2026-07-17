El parlamento de Israel se disuelve para las elecciones de octubre

El Parlamento de Israel aprobó su disolución este viernes de cara a las elecciones del 27 de octubre, tras haber adoptado una serie de proyectos de ley favorables al primer ministro Benjamin Netanyahu, candidato a otro mandato pese a su popularidad en declive.

La votación fue respaldada por 62 de los 120 miembros de la Knéset.

La coalición gobernante de Netanyahu, de 76 años, aprobó una serie de polémicos proyectos de ley en una maratoniana sesión final destinados a fortalecer su posición y satisfacer a los aliados ultraortodoxos.

Una de estas legislaciones resta poderes al fiscal general, bloquea el arresto de ultraortodoxos que evaden el servicio militar y amplía la supervisión gubernamental de los medios de comunicación.

Además de aprobar su disolución, el Parlamento dio luz verde a un aumento de la financiación de los partidos políticos.

Pese a la disolución, la asesora legal de la Knéset, Sagit Afik, afirmó que la cámara puede seguir activa unos 10 días más porque la ley que confirma la fecha de las elecciones fue devuelta a un comité.

Netanyahu, primer ministro que más tiempo ha estado en el cargo en la historia del Estado de Israel, se encuentra en una posición debilitada. Las encuestas muestran que la mayoría de los israelíes quieren que dimita.

El exjefe del Estado Mayor del ejército, Gadi Eisenkot, se perfila como su principal rival en la urnas.