El papa se da un baño de masas en Camerún

El papa celebrará este viernes una misa en la que se espera la asistencia de un millón de fieles en la capital económica de Camerún, Duala, el acto más multitudinario de una visita marcada por sus llamados a la paz y su disputa con el presidente estadounidense Donald Trump.

En la capital, Yaundé, y posteriormente en Bamenda, epicentro de un sangriento conflicto separatista en el noroeste anglófono, el papa estadounidense León XIV ha denunciado a los "tiranos" que "devastan el mundo".

En Duala miles de fieles comenzaron a llegar el jueves por la noche para encontrar sitio en la explanada del estadio Japoma, donde la misa al aire libre comenzará a las 10H00 GMT).

Las autoridades camerunesas esperan a más de un millón de fieles.

Desde que llegó el miércoles, los cameruneses lo recibieron con cantos, bailes y vítores, al son de los tambores y las vuvuzelas.

Su histórica gira de 11 días por África le ha llevado a abandonar su habitual moderación para hacer llamados a la paz mundial y a enzarzarse en una disputa con su compatriota Trump, después de que el presidente de Estados Unidos arremetiera contra él por pedir el fin de la guerra en Oriente Medio.

Trump afirmó más tarde que el papa puede decir lo que quiera, pero debe entender las realidades de un "mundo cruel".

Sus intervenciones tienen un marcado carácter social: el jueves denunció "el mal causado desde el exterior, por aquellos que, en nombre del beneficio, continúan apoderándose del continente africano para explotarlo y saquearlo".

Camerún cuenta con abundantes recursos (petróleo, maderas preciosas, cacao, café, algodón) y con vastos yacimientos mineros que atraen a grupos extranjeros y a las élites locales.

"El mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos, pero se mantiene unido gracias a una multitud de hermanos y hermanas", recalcó en un discurso en inglés en Bamenda, epicentro de la violencia que ha causado miles de muertos en casi una década.

"Quienes saquean los recursos de la tierra que les pertenece, suelen invertir gran parte de las ganancias en armas, en un espiral de desestabilización y muerte sin fin", lamentó.

- "Artífices de paz" -

Aproximadamente el 37% de los cerca de 30 millones de habitantes de Camerún son católicos. La Iglesia gestiona en el país una red de hospitales, escuelas y obras benéficas.

Situada a orillas del golfo de Guinea, Duala, con una población de casi cinco millones de habitantes, es uno de los principales puertos de África Central.

La ciudad se vio sacudida hace unos meses por manifestaciones reprimidas a sangre y fuego tras la muy polémica reelección para un octavo mandato del presidente Paul Biya, de 93 años y en el poder desde 1982.

En esta ciudad y en otras hubo enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, que según algunos testigos usaron munición real en algunos barrios.

El Gobierno reconoció "varias decenas" de muertos pero no dio un saldo total.

El opositor de la izquierda nacionalista Anicet Ekane falleció bajo custodia a principios de diciembre en Yaundé, tras haber sido detenido a finales de octubre en Duala junto con otros dirigentes que habían respaldado a Issa Tchiroma Bakary, quien reivindicó su victoria en las elecciones presidenciales.

Este último vive desde entonces como exiliado en Gambia.

Después de la misa, el papa tiene previsto visitar el hospital católico Saint-Paul de Douala y regresará a Yaundé, donde pronunciará un discurso.

Concluirá su visita a Camerún con una misa el sábado por la mañana, antes de seguir su gira africana en Angola y Guinea Ecuatorial hasta el 23 de abril.