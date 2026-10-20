El papa León XIV habló por teléfono con Zelenski, informó el Vaticano

El papa León XIV conversó este lunes por teléfono con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, informó el Vaticano, pocos días después de mantener un intercambio con el mandatario ruso, Vladimir Putin.

"El Santo Padre recordó la grave situación en la ciudad de Oleshki, en la región de Jersón, e hizo referencia a la solicitud de un alto el fuego humanitario que había planteado al presidente de la Federación de Rusia", señaló la Santa Sede en un comunicado.

"Su Santidad expresó su esperanza de que la cooperación entre ambas partes permita la entrega de alimentos y ayuda médica, así como la evacuación segura de los civiles que deseen abandonar la zona", agregó el Vaticano.

La conversación con Zelenski tuvo lugar dos días después de que León XIV, de 71 años, abandonara el hospital Gemelli de Roma, donde fue operado de un tumor pulmonar.

Desde su habitación en el hospital, el papa había llamado el viernes a Putin para pedir un alto el fuego que permitiera abastecer y evacuar Oleshki, una localidad del sur de Ucrania bajo control ruso cuyos habitantes carecen de alimentos y atención médica de urgencia.

Tras esa conversación, el Kremlin indicó que Putin deseó al pontífice una pronta recuperación, pero le expuso lo que calificó como "la responsabilidad del régimen de Kiev en la difícil situación humanitaria" de esa ciudad.