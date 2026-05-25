El papa León XIV dedica su primera encíclica a la inteligencia artificial

El Vaticano publicará este lunes la primera encíclica de León XIV, un documento que fija la postura de la Iglesia en cuestiones sociales, y en el que el papa aborda la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial (IA).

El texto, llamado "Magnifica Humanitas" ("Humanidad magnífica", en latín), se presentará a las 11h30 (09h30 GMT) en presencia del papa, signo de la importancia del documento, y con la participación entre otros del cofundador de la empresa estadounidense Anthropic.

Desde su elección hace un año, el primer papa estadounidense de la historia ha multiplicado las advertencias sobre los peligros de la IA, especialmente su uso en el ámbito militar.

Las encíclicas son documentos dirigidos a todos los fieles que fijan la posición de referencia de la Iglesia sobre cuestiones sociales, morales, políticas o teológicas.

Los expertos creen que el impacto de "Magnifica Humanitas" podría ser comparable al de la encíclica "Laudato Si" de 2015, en la que el papa Francisco abordaba la cuestión ecológica y que desencadenó una ola de reacciones en todo el mundo.

Hasta ahora el Vaticano ha mantenido en secreto este nuevo texto dedicado a la "protección de la persona humana en la era de la IA".

"La revolución industrial transformó el mercado laboral, la vida de las personas, la hegemonía y las relaciones de poder. En aquella época, había que formar a los individuos en el uso de las herramientas. Hoy ocurre lo mismo: hay que formar y educar", explica a la AFP Marijana Grbesa, profesora de la Universidad de Zagreb, que participó en una conferencia sobre IA en el Vaticano.

"Sin embargo, hoy la educación no es suficiente. Es algo que el papa también subraya en su mensaje", añade. "Es una señal de alarma para toda la civilización" para "demostrar racionalidad cuando utilizamos estas herramientas".

- "Espiral destructiva" -

El líder de la Iglesia católica ha destacado, entre otras cosas, la necesidad de una "alfabetización digital (...) para entender cómo los algoritmos moldean nuestra percepción de la realidad" y ha pedido más transparencia en los sistemas que rigen el funcionamiento de los chatbots.

En diciembre, León XIV denunció la IA en el ámbito militar asegurando que "la delegación en las máquinas de decisiones sobre la vida y la muerte de las personas humanas" es una "espiral destructiva".

"Cada vez más pensadores cristianos y de otras confesiones expresan su preocupación al respecto", apunta Will Jones, experto del Future of Life Institute, un grupo de investigación sobre tecnologías transformadoras.

"Las empresas especializadas en IA hacen cada vez más difícil distinguir entre lo artificial y lo humano", explicó a la AFP.

La presencia del cofundador de Anthropic en la presentación de la encíclica también es significativa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a las agencias federales cesar el uso de la IA de Anthropic después de que la empresa se negara a permitir que la administración use su tecnología sin restricciones para fines militares.

"Magnifica Humanitas" culmina varios años de reflexión dentro la Iglesia sobre las tecnologías relacionadas con la IA.

En 2020, la Santa Sede lanzó, junto a empresas digitales e instituciones académicas, el Llamamiento de Roma para una ética de la IA, en el que abogaba por un desarrollo tecnológico respetuoso con la dignidad humana.

Durante su papado, Francisco también multiplicó las intervenciones sobre esta cuestión, pidiendo que se regulara la tecnología para que no agrave las desigualdades.