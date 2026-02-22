El papa dice que la paz en Ucrania "no puede posponerse"

El papa León XIV sostuvo el domingo que la paz en Ucrania "no puede posponerse" y que es "una necesidad urgente", en vísperas del cuarto aniversario de la invasión rusa.

"La paz no puede posponerse. Es una necesidad urgente que debe encontrar espacio en los corazones y traducirse en decisiones responsables", declaró durante su tradicional mensaje dominical ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

"Renuevo con fuerza mi llamamiento: que callen las armas, que cesen los bombardeos, que se alcance sin demora un alto el fuego y que se refuerce el diálogo para abrir el camino hacia la paz", añadió el pontífice, con nacionalidad estadounidense y peruana.

El próximo 24 de febrero se cumplirán cuatro años desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, una guerra que ha devastado ciudades, desplazado a millones de personas y causado numerosas víctimas en ambos bandos.

Las fuerzas rusas ocupan cerca de una quinta parte del territorio ucraniano y siguen avanzando lentamente, especialmente en la región oriental del Donbás, pese a las fuertes pérdidas y a los repetidos ataques ucranianos contra sus líneas logísticas.

Estados Unidos presiona a ambas partes para poner fin al conflicto y ha impulsado varias rondas de conversaciones, aunque sin avances hasta ahora.