El papa denuncia la "indiferencia" hacia los inmigrantes en simbólico acto en Canarias

El papa León XIV denunció este jueves la "indiferencia" hacia los inmigrantes, que son explotados o fallecen en el mar intentando llegar a Europa, en un emotivo acto de homenaje en el puerto de Arguineguín en Canarias, símbolo del drama migratorio.

En la última y políticamente significativa etapa de su visita a España, el sumo pontífice lanzó un ramo de flores al mar para recordar a los miles de muertos en la peligrosa ruta Atlántica hasta Canarias, archipiélago español ubicado frente a las costas del noroeste de África.

"Hoy existen monstruos que acechan estos mares: mafias que trafican con la desesperación, tratantes que esclavizan mujeres y niños y la indiferencia de muchos que permiten que los pobres sean tragados por la explotación o por el olvido", dijo el papa, de 70 años, en su discurso.

Defensor de acoger al inmigrante, León XIV lanzó un mensaje a Europa: "No puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas".

Pero también pidió un "examen de conciencia para las naciones de origen, que deben crear condiciones de paz, justicia y desarrollo" y para "las naciones de tránsito, llamadas a proteger y no a dejar a los débiles en manos de redes criminales".

El año pasado casi 1.200 migrantes murieron o desaparecieron en la ruta hacia Canarias, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

- Anhelo de Francisco -

En Arguineguín, por donde suelen llegar los inmigrantes en sus precarias embarcaciones a la isla de Gran Canaria, León XIV cumple el anhelo de su predecesor Francisco, el pontífice argentino que murió sin poder realizar el viaje al archipiélago, uno de los principales puntos de entrada a Europa.

"Tuve que elegir. Vivir sufriendo o cruzar y jugármela. Morir intentándolo, o quedarse y no tener nada. Elegí cruzar (...) Durante el viaje quedé embarazada de un hombre de la mafia. Al llegar a España me quitaron a mi bebé para obligarme a prostituirme", fue uno de los testimonios que escuchó el papa, en este caso de una mujer nigeriana víctima de trata.

Mohamed Amjahdi, llegado hace 20 años desde Marruecos y actualmente miembro de la Comisión Islámica Española, valoró a la AFP la labor de la Iglesia católica hacia los inmigrantes", sin "diferencia, si es cristiano, blanco, todos reciben lo mismo".

"Pasé también por la misma experiencia. Entonces, utilizando mi experiencia, estoy diciendo que por eso la visita del papa es muy importante", agregó.

"Aquí hay personas recuperadas del mar y cuerpos exánimes rescatados de las aguas", continuó León XIV, acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otros 1.800 invitados, la mayoría inmigrantes y socorristas.

Las personas inmigrantes pueden ser "despojadas de casi todo, pero nunca de su dignidad", y poseen "sueños que nadie tiene derecho a despreciar", prosiguió el líder espiritual de 1.400 millones de católicos en el mundo.

- "Muelle de la esperanza" -

En 2024, un año récord, más de 46.000 personas desafiaron el mar en precarias barcazas y llegaron a estas islas.

Desde entonces las llegadas han caído -17.788 en 2025-, en buena medida por la cooperación de España y la UE con los países de donde salen los migrantes.

Arguineguín fue conocido como el "puerto de la vergüenza", por el hacinamiento de miles de inmigrantes en los momentos álgidos de sus llegadas, y el acto con el papa buscó renombrarlo como el "muelle de la esperanza", según los organizadores.

En un momento de endurecimiento de las políticas de acogida de inmigrantes en numerosos países, con excepciones escasas como la de España, León XIV ya se refirió a este tema el lunes en su discurso ante el Parlamento, en Madrid.

"Es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración" a los inmigrantes, dijo.

El jueves será la penúltima jornada del viaje del papa de por España, en una visita que desde el sábado lo ha llevado a Madrid, Barcelona y Gran Canaria. Concluye el viernes en otra isla del archipiélago, Tenerife, donde también acudirá a un centro de inmigrantes.