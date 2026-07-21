El nuevo gobierno británico reduce el impuesto sobre las facturas eléctricas de los hogares

El nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, anunció este martes la eliminación del impuesto al valor agregado (IVA) a las facturas eléctricas de los hogares a partir de octubre, en su primera acción para aliviar el costo de vida para millones de personas.

"Estamos tomando acción inmediata para recortar los impuestos a la electricidad, poner más dinero en los bolsillos de la gente y restaurar la esperanza", declaró en un comunicado, un día después de asumir como jefe de gobierno.

La medida permitirá un ahorro de 45 libras (61 dólares) anuales sobre la factura eléctrica promedio de cara al invierno boreal, según el gobierno laborista.

El nuevo mandatario británico, de 56 años, asumió el cargo en sustitución de su compañero laborista Keir Starmer, quien renunció en medio de bajos índices de popularidad.

Burnham se comprometió en un discurso tras asumir el puesto a impulsar un "plan a diez años" para enderezar el rumbo de Reino Unido, al alegar que el país debe "recuperar su estabilidad".

Burnham señaló que ese proyecto incluirá, entre otros aspectos, una reforma del sistema educativo, la reindustrialización, la construcción de viviendas sociales y el compromiso de "erradicar el fenómeno de las personas sin hogar" en el país.