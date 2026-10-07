El Nobel de la Paz se entrega el viernes, acechado por el "fantasma" de Trump

Las posibilidades de que Donald Trump gane el Premio Nobel de la Paz se consideran mínimas, pero el "fantasma" del presidente estadounidense se cernirá sobre el anuncio del ganador el viernes en Oslo, según los expertos.

El Comité Nobel noruego sabe que está en la mira: tras su regreso al poder, el multimillonario republicano ha hecho campaña para obtener el galardón y no ha ocultado, con mayor o menor tacto, su decepción por no haberlo recibido.

Sin embargo, la probabilidad de que lo gane se ve mermada por la guerra que libra contra Irán, sus intentos de expansión territorial, a veces a costa de aliados como en Groenlandia, y sus ataques contra ciertas instituciones de cooperación internacional y los medios de comunicación.

El año pasado, el Nobel de la Paz le fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, una elección que en general se consideró del agrado de Trump.

Machado incluso le entregó su medalla de oro al presidente estadounidense, al considerar que él la merecía... sin recibir, sin embargo, su apoyo político a cambio.

Aunque en las últimas semanas ya no ha reclamado tan abiertamente el Nobel, Trump sigue presente en la mente de todos este año, ya que cualquier decisión podría interpretarse como una crítica, directa o indirecta, al mandatario norteamericano.

"Creo que está siempre presente", opinó Øivind Stenersen, historiador especialista en el Premio Nobel.

Trump "es más bien el fantasma en la habitación", coincidió el director interino del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO), Haakon Gjerløw.

Para él, el comité debe preguntarse si otorgar el Nobel podría hacer "más daño que bien" al galardonado, en vista de las reacciones que podría provocar en la Casa Blanca.

En el Instituto Nobel, se muestran serenos.

"Siempre hay mucho cabildeo, incluso intentos de ejercer presión. En cierto modo, estamos muy acostumbrados a ello", confesó a la AFP el secretario del comité, Kristian Berg Harpviken.

"No es un tema que evitemos abordar. Por supuesto, debemos discutirlo, pero eso no influye en las deliberaciones dentro del comité ni en las decisiones que de ellas se derivan", aseguró.

- "La era de los depredadores" -

El episodio de la venezolana Machado podría llevar al comité a optar este año por un premio que no genere revuelo al otro lado del Atlántico y que se centre, por ejemplo, en la protección de la infancia o en la ayuda humanitaria, estiman los expertos.

La ONG Save the Children, el ucraniano Mikola Kuleba, quien trabaja para recuperar a los niños ucranianos llevados a la fuerza por Rusia, una causa muy querida por Melania Trump, podrían ser opciones relevantes.

También las Salas de Respuesta a Emergencias de Sudán (ERR, en inglés), una red de voluntarios que brinda asistencia a la población afectada por la guerra y el hambre en ese país africano.

Ahora bien, el comité también podría optar por una elección menos favorable para Trump, como galardonar a la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese.

O, en la misma línea, al papa León XIV, al Comité para la Protección de los Periodistas, a la Corte Penal Internacional o a la Corte Internacional de Justicia.

"Vivimos en la era de los depredadores. Tenemos a Trump, a Putin, a Netanyahu", destacó Asle Sveen, otro historiador especialista en el Nobel.

"No quieren un orden internacional. Quieren grandes potencias con esferas de influencia. Y esta corte se interpone en su camino", dice refiriéndose a la CPI.

En total, 287 personas y organizaciones han sido propuestas para el Nobel este año. Su identidad se mantiene en secreto durante al menos 50 años.

Todo esto bajo un panorama sombrío: en 2025 se registraron 65 conflictos armados en los que participaba al menos un Estado, un récord desde 1946, según el PRIO.

"En general, está claro que el mundo no avanza en la dirección correcta", consideró Harpviken.

"Pero, al mismo tiempo, no faltan buenas iniciativas, ni tampoco faltan organizaciones o personas que hacen un buen trabajo", afirmó, al considerar que "un premio de la paz tal vez tenga más sentido que nunca".