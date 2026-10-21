El mundo se encamina a un calentamiento de 2,6 °C en este siglo, alerta la ONU

Los compromisos globales para reducir las emisiones que calientan el planeta están muy por debajo de los objetivos climáticos de París y han encaminado al mundo a un calentamiento de 2,6 °C en este siglo, advirtió la ONU este miércoles.

El informe anual del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sobre la brecha de emisiones pone de manifiesto una división entre la retórica y la acción para hacer frente al calentamiento global, así como el desafío que enfrentan los gobiernos en la cumbre climática COP31 de noviembre en Turquía.

Incluso si los países cumplen íntegramente sus más recientes compromisos climáticos, las temperaturas globales podrían seguir aumentando 2,6 °C por encima de los niveles preindustriales para el año 2100, según el reporte.

Esto superaría con creces el objetivo histórico del Acuerdo de París, el tratado mundial sobre cambio climático en el que se pactó mantener el calentamiento muy por debajo de 2 °C, al tiempo que se lucha por un límite más seguro de 1,5 °C.

Según el informe del PNUMA, cualquier posibilidad de mantener el límite en 1,5 °C se ha "perdido" debido a décadas de medidas climáticas insuficientes.

"El mundo ya no puede evitar sobrepasar el límite de 1,5 grados, y las consecuencias ya son devastadoras", afirmó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un comunicado con motivo del lanzamiento del informe.

"Inundaciones mortales, olas de calor brutales, incendios forestales devastadores, vidas perdidas, economías paralizadas, desigualdades cada vez más profundas, y quienes menos responsabilidad tienen son los que sufren primero y con mayor intensidad", alertó.

En general, las emisiones globales de gases de efecto invernadero en 2025 se mantuvieron prácticamente al mismo nivel que los récords de 2024, con una diferencia entre ambos años demasiado pequeña como para distinguirla, según el informe.

Las emanaciones de carbono provenientes únicamente de la quema de carbón, petróleo y gas —el principal impulsor del cambio climático— aumentaron ligeramente en 2025 en comparación con el año anterior.

"Las emisiones se mantienen en niveles récord. Y los planes climáticos nacionales y las políticas actuales se quedan peligrosamente cortos", señaló Guterres.

Si solo se mantuvieran las políticas actuales, el calentamiento alcanzará los 2,8 °C, según el informe.

- Ningún país está a salvo -

Los científicos advierten que cada fracción adicional de grado por encima de 1,5 °C aumenta los fenómenos meteorológicos extremos y la probabilidad de cambios irreversibles en el planeta, desde la muerte de los arrecifes de coral hasta el derretimiento del permafrost.

El mundo ya se ha calentado aproximadamente 1,4 °C encima de la era preindustrial y se espera que se supere el umbral de 1,5 °C en cuestión de años.

El G20 representa tres cuartas partes de las emisiones globales, pero Guterres afirmó que "todos los países, especialmente los grandes emisores, deben hacer más".

Esta última perspectiva del PNUMA sobre el calentamiento es peor que la del año pasado debido a que el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, y por las revisiones al alza de las emisiones históricas, señaló la coautora del informe, Anne Olhoff.

El crecimiento de las emanaciones se desaceleró entre los países del G20, pero Estados Unidos fue una "excepción importante", agregó.

Entre los seis principales emisores del mundo, los datos preliminares para 2025 mostraron aumentos en Estados Unidos, Indonesia y China, y disminuciones en India, Rusia y la Unión Europea.

Sin embargo, en términos de magnitud, el aumento de Estados Unidos de 133 megatoneladas de CO2 equivalente "superó con creces" al de cualquier otro país, impulsado por una mayor demanda de electricidad y la generación de energía a base de carbón.

El siguiente mayor aumento se registró en Turquía, país que será sede de la cumbre climática de la ONU en Antalya del 9 al 20 de noviembre.

La secretaria ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, dijo a los periodistas que ningún país está a salvo del cambio climático y que los impactos se sienten "en todas las naciones del planeta, incluyendo a Estados Unidos".

- "Fracaso histórico" -

El informe detalla un escenario con un 50% de probabilidad de reducir el calentamiento global a 1,5 °C para el año 2100.

Para lograrlo, se debe alcanzar un máximo de alrededor de 1,8 °C para 2050, y eliminar grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera para reducir aún más las temperaturas.

Pero esta posibilidad supone recortes inmediatos de emisiones del 6% anual, todos los años, hasta 2035, lo cual dista de las proyecciones actuales.

Algunos países en desarrollo vulnerables al cambio climático han acusado a los mayores emisores de abandonar los objetivos de París, y se espera un enfrentamiento en torno al objetivo de 1,5 °C en la COP31.

"Este es un fracaso histórico del liderazgo político. La ciencia ha sido clara durante décadas, pero los gobiernos han optado por la demora en lugar de la acción. Las consecuencias se medirán en vidas perdidas, no solo en grados de calentamiento", señaló Mohamed Adow, director del centro de estudios Power Shift Africa, con sede en Kenia.

Guterres reconoció que existe una "brecha de liderazgo" en materia climática, pero señaló que superar el límite de 1,5 °C "no es una rendición".