El ministro de Defensa de Filipinas se mantiene firme tras las sanciones de China

El ministro de Defensa de Filipinas se mostró desafiante este viernes después de que Pekín le impusiera sanciones por lo que calificó de "comentarios irresponsables", en un momento en que ambos países se enfrentan por el disputado mar de China Meridional.

A Gilberto Teodoro, así como a su esposa e hijo, se les prohibió entrar en China continental, Hong Kong y Macao, informó el jueves un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En los últimos años, ambos países han lidiado regularmente con tensiones por el disputado mar de China Meridional, una importante encrucijada de rutas marítimas comerciales.

Pekín reclama la soberanía sobre casi la totalidad de esas aguas, donde son frecuentes los incidentes entre embarcaciones de ambos países.

En un comunicado emitido la madrugada del viernes, Teodoro afirmó que había sido sancionado por "decir la verdad".

"Sus propios compatriotas y los demás bajo su control sufren mucho más", dijo. "Simplemente seguiré cumpliendo con mi deber y defendiendo a nuestra nación frente a la maldad que están cometiendo aquí e incluso en nuestros mares".

Manila reaccionó a las sanciones el jueves por la noche afirmando que "Filipinas lo considera un acto hostil".

China despliega regularmente buques de la Armada y de la Guardia Costera para impedir el acceso de Filipinas a importantes arrecifes e islas de la zona.

Durante una cumbre en Singapur el mes pasado, Teodoro había criticado las actividades de Pekín en las aguas en disputa y afirmó que Manila no "sacrificará" su "integridad territorial" y "soberanía".

Preguntada la semana pasada sobre las declaraciones de Teodoro en la cumbre, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, declaró que él "es conocido por denigrar a China".