El megaincendio en el suroeste de Francia permanece estable

El megaincendio que arrasó 42.000 hectáreas en el suroeste de Francia, cerca de la ciudad de Burdeos, sigue estable, indicaron las autoridades este jueves, cuando se espera un descenso de las temperaturas e incluso algunas lluvias.

Este incendio forestal, el mayor en Francia desde 1949, se declaró hace ocho días y obligó a evacuar a más de 220.000 personas de esta región turística, en plena temporada alta de verano.

Pero tras registrar temperaturas rondando los 40 ºC el miércoles, situación que pudo avivar el fuego, el optimismo regresó este jueves con la caída prevista del mercurio hasta 34 ºC y la llegada de "algunas lluvias", según la prefectura local.

"La noche ha sido bastante tranquila. Esta mañana el fuego sigue estabilizado. La superficie quemada no ha cambiado", agregó en un parte sobre la situación, indicando que se mantienen "seis focos activos".

Con un "80% de humedad en el aire esta mañana", las condiciones meteorológicas hacen que "la situación sea mucho más aceptable", abundó Matthieu Jomain, vocero del servicio departamental de incendios Sdis 33, que llama no obstante a la "prudencia".

La prefecta regional, Sophie Brocas, ya aseguró la víspera que si la noche y los días siguientes transcurrían bien, podrían estudiar "el regreso a una vida más normal para los habitantes".

Aunque el origen del fuego parece ser accidental, la prefectura anunció la detención durante la noche de dos personas sospechosas de provocar incendios, sin más precisiones.