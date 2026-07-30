Internacionales

El megaincendio en el suroeste de Francia permanece estable

El megaincendio en el suroeste de Francia permanece estable
Unos bomberos y voluntarios batallan contra el fuego en un bosque en Lanton, en el suroeste de Francia, el 29 de julio de 2026 Ed Jones
El megaincendio en el suroeste de Francia permanece estable
Mapa de Europa que muestra la evolución de la temperatura a las 15H00 GMT desde el 29 hasta el 31 de julio de 2026, según las previsiones del ECMWF (Copernicus) a las 00H00 GMT del 29 de julio Nalini Lepetit-Chella, Jean-Michel Cornu, Jean-Michel Cornu
El megaincendio en el suroeste de Francia permanece estable
Mapa de Europa y del área del Mediterráneo que muestra las regiones afectadas por la sequía entre el 11 y el 20 de julio de 2026, según el Observatorio Europeo de la Sequía (EDO-Copernicus) Nalini Lepetit-Chella, Valentina Breschi, Valentina Breschi
AFP
30 de julio de 2026

El megaincendio que arrasó 42.000 hectáreas en el suroeste de Francia, cerca de la ciudad de Burdeos, sigue estable, indicaron las autoridades este jueves, cuando se espera un descenso de las temperaturas e incluso algunas lluvias.

Este incendio forestal, el mayor en Francia desde 1949, se declaró hace ocho días y obligó a evacuar a más de 220.000 personas de esta región turística, en plena temporada alta de verano.

Pero tras registrar temperaturas rondando los 40 ºC el miércoles, situación que pudo avivar el fuego, el optimismo regresó este jueves con la caída prevista del mercurio hasta 34 ºC y la llegada de "algunas lluvias", según la prefectura local.

"La noche ha sido bastante tranquila. Esta mañana el fuego sigue estabilizado. La superficie quemada no ha cambiado", agregó en un parte sobre la situación, indicando que se mantienen "seis focos activos".

Con un "80% de humedad en el aire esta mañana", las condiciones meteorológicas hacen que "la situación sea mucho más aceptable", abundó Matthieu Jomain, vocero del servicio departamental de incendios Sdis 33, que llama no obstante a la "prudencia".

La prefecta regional, Sophie Brocas, ya aseguró la víspera que si la noche y los días siguientes transcurrían bien, podrían estudiar "el regreso a una vida más normal para los habitantes".

Aunque el origen del fuego parece ser accidental, la prefectura anunció la detención durante la noche de dos personas sospechosas de provocar incendios, sin más precisiones.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR