El juicio por corrupción de un exministro español muy cercano a Pedro Sánchez se abrirá el 7 de abril

El juicio por presunta corrupción al ex ministro español de Transportes José Luis Ábalos, que fue mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se iniciará el 7 de abril, informó el Tribunal Supremo este miércoles.

Se "ha señalado el 7 de abril, a las 10 horas, como día de comienzo del juicio oral" de Ábalos, su antiguo colaborador Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, en el conocido como "caso mascarillas", informó el Tribunal Supremo en un comunicado.

Los tres serán juzgados como presuntos autores de los "delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, integración en organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación", recordó el tribunal.

Ábalos, uno de los hombres claves en el ascenso de Sánchez al poder, está en prisión preventiva desde noviembre y es sospechoso de corrupción por las adjudicaciones irregulares de contratos públicos durante la pandemia de covid-19.

La fiscalía solicita para él 24 años de cárcel.

Además, el exministro es sospechoso en otros casos de corrupción que podrían también llevarle al banquillo de los acusados.

Estos asuntos, más los que afectan al hermano y la esposa de Sánchez por presunto tráfico de influencias, y algunas acusaciones de acoso sexual a políticos de su partido, han puesto al líder socialista en la mayor posición de fragilidad desde 2018, cuando asumió la presidencia del Gobierno.

Tanto Ábalos como Koldo García, más otro exdirigente socialista imputado en casos de corrupción, Santos Cerdán, jugaron un papel esencial en el ascenso de Sánchez al liderazgo socialista en 2017 al imponerse en unas primarias, cuando ya se le daba políticamente por muerto tras una primera breve etapa al frente del PSOE.

Aquel ascenso al liderazgo se forjó en una gira en coche por España, por lo que la oposición se suele referir despectivamente a ellos como "el clan del Peugeot".