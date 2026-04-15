El jefe de la ONU deplora la "pesadilla" de la guerra en Sudán, en su tercer aniversario

La guerra en Sudán es una "pesadilla" que debe "terminar", declaró este miércoles el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con motivo de una conferencia internacional que recaudó promesas de donaciones superiores a los 1.500 millones de dólares.

Iniciada en abril de 2023, la guerra entre el ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FSR) ha dejado decenas de miles de muertos, desplazado a más de 11 millones de personas y sumió a varias regiones en el hambre y la hambruna.

"Hoy se cumplen tres años desde que comenzó la guerra en Sudán. Se trata de un trágico hito en un conflicto que ha destrozado un país con un enorme potencial y ha provocado la mayor crisis humanitaria del mundo", declaró Guterres.

"Las consecuencias no se limitan a Sudán. Están desestabilizando una región más amplia (...) Esta pesadilla debe terminar", agregó en un mensaje de video dirigido a los participantes de la conferencia en Berlín.

El jefe de la ONU volvió a instar a las partes beligerantes a "cesar de inmediato las hostilidades" y a la comunidad internacional a "movilizarse" para prestar ayuda humanitaria, "aún más insuficiente" en lo que va de año que en 2025.

El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, anunció que se habían comprometido más de 1.300 millones de euros (1.500 millones de dólares) para Sudán en la conferencia.

"El hecho de que, en un mundo en el que los recursos humanitarios son cada vez más escasos, los participantes ya hayan comprometido más de 1.300 millones de euros en ayudas es una buena señal", afirmó Wadephul.

La reunión de Berlín reunió a gobiernos, agencias humanitarias y organizaciones de la sociedad civil, pero sin la participación de las dos partes beligerantes.