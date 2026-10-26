El impacto del fenómeno El Niño esta semana en el mundo

Inundaciones en Argentina, incendios mortales en Perú, sequía en Guayana Francesa... Los efectos de El Niño siguen azotando a todo el mundo, lo que ha llevado a la ONU a clamar por una "acción preventiva" ante este fenómeno climático que representa "una verdadera fuerza destructiva".

- Un fenómeno "sin precedentes" -

El episodio actual de El Niño "podría alcanzar una intensidad sin precedentes, superando literalmente las escalas de monitoreo" utilizadas "desde hace cuatro décadas", alertó el miércoles la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la ONU, Celeste Saulo, durante una conferencia de prensa.

La argentina hizo un llamado a "una acción anticipada, urgente y coordinada" ante los impactos que se esperan de este fenómeno, el cual "alcanzará su máxima intensidad hacia finales de 2026", pero cuyas "repercusiones se sentirán mucho después de esa fecha", advirtió.

"Esto generará choques económicos (...) y alimentará aún más los conflictos, los desplazamientos de poblaciones y las migraciones", predijo durante el mismo evento el jefe de operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher.

"Este episodio de El Niño es un fenómeno colosal. Es una verdadera fuerza destructiva (...) va a golpear de lleno a América Latina, África oriental y austral, Asia y la región del Pacífico", afirmó.

- "Me vino un metro de agua" -

"De un día para otro me vino un metro de agua, se rompió la barrera y me vino todo", aseguró a la AFP junto a su casa anegada Juan Pablo Gómez, un habitante de la ciudad turística argentina de Paso de la Patria, al noreste del país, donde las inundaciones relacionadas con El Niño se han cobrado la vida de dos personas en los últimos días.

En algunas partes de la ciudad, solo los techos de las casas quedan por encima del nivel del agua. En un campo de fútbol, solo se ve ya el travesaño de una portería.

La semana pasada, más de 2.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en el noreste argentino, ante las precipitaciones que aumentaron el caudal de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú, que marcan las fronteras entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

- Incendios mortales en Perú -

"Tenemos una enorme masa de aire caliente seco sobre todo el Perú. Eso es producto de El Niño. Estamos viviendo un problema climático bien complicado", alertó a la AFP el biólogo forestal Daniel Valle, profesor de la Universidad Científica del Sur, sobre varios incendios mortales que afectan el país suramericano.

Al menos 12 personas han fallecido desde junio en Perú a causa de estas conflagraciones forestales avivadas por El Niño, que han dejado cientos de damnificados, informaron las autoridades a mediados de la semana pasada.

La mayoría de los muertos son campesinos que sufrieron quemaduras graves y asfixia mientras intentaban controlar las llamas por sus propios medios.

- Preocupante sequía en Guayana Francesa -

La Guayana Francesa sufre desde hace varios meses un importante déficit de lluvias debido a El Niño. El tráfico fluvial se ha interrumpido progresivamente debido a una fuerte disminución del nivel de los ríos en esa región de ultramar.

Las autoridades establecieron un puente aéreo para abastecer a 40.000 habitantes de municipios aislados, que carecen de acceso por carretera.

- El Niño en cifras -

874.000: el número de personas que podrían verse obligadas a abandonar sus hogares en Somalia durante los próximos tres meses debido a las inundaciones, alertó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Según las previsiones, la temporada de lluvias debería caracterizarse por precipitaciones superiores a lo normal en el país africano debido al fortalecimiento de El Niño, destacó la OIM el miércoles.

La organización afirma haber recaudado solo alrededor del 14,4% de los 16,62 millones de dólares necesarios para preparar la respuesta ante las inundaciones.

Cuatro: el número de meses consecutivos de récords mensuales de temperatura en Colombia, país donde el termómetro superó en aproximadamente 1,5°C los valores normales en julio, agosto y septiembre, según un análisis de la AFP de los datos del centro europeo Copernicus.

- ¿El Niño es el responsable? -

Ante los fenómenos extremos que se multiplican, ¿por qué es difícil atribuir formalmente un fenómeno a El Niño?

"Se puede comparar a El Niño con una autopista, y a los fenómenos meteorológicos con los vehículos que circulan por ella. El Niño no permite predecir la velocidad de un vehículo en particular, ni el carril por el que circula, y a veces sucede que los vehículos salen o se incorporan repentinamente a la autopista", aseguró a la AFP Michelle L'Heureux, física de la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos.

"De la misma manera, las características específicas de los fenómenos meteorológicos se verán influenciadas por factores distintos a El Niño", agregó.

Según la experta, sin embargo, "El Niño puede hacer que ciertos fenómenos meteorológicos sean más o menos probables durante una temporada".

"Simplemente no se puede atribuir la totalidad de un fenómeno meteorológico o de un evento extremo asociado únicamente a El Niño, ya que otros factores también desempeñan un papel importante", afirmó la física.

Para Davide Faranda, director de investigación del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia (CNRS), "no basta con constatar que un evento ocurre durante un episodio de El Niño para concluir que este es la causa".

"Hay que comparar las condiciones observadas con lo que se habría esperado en ausencia de este fenómeno, tomando en cuenta el cambio climático y la variabilidad natural", consideró.