El hijo de Bolsonaro busca unir a la derecha en medio de protestas contra Lula

Flavio Bolsonaro, hijo del encarcelado expresidente de Brasil, buscó el domingo unir a los conservadores de su país de cara a las elecciones de octubre.

Miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro se manifestaron en varias ciudades de Brasil. Pidieron su salida de la cárcel y protestaron contra el gobierno del presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.

En Sao Paulo, manifestantes sostuvieron pancartas que decían "Libre Bolsonaro" o "Fuera Lula". Algunos usaron gorras con el mensaje "Flavio Bolsonaro 2026".

El ultraderechista Bolsonaro cumple una sentencia de 27 años de prisión tras ser hallado culpable de varios cargos relacionados con su intento golpista fallido, tras su derrota en las elecciones de 2022.

En diciembre, eligió a Flavio, actual senador de Río de Janeiro, como su heredero político. La movida generó reacciones mixtas tanto dentro de la familia Bolsonaro como en el movimiento conservador del país, con dos gobernadores de derecha anunciando sus propias apuestas presidenciales.

Aunque en un principio Flavio parecía poco seguro de su candidatura, hasta llegar a decir que podría abandonar sus aspiraciones por "un precio", con el tiempo se ha apropiado del papel y poco a poco sube en las encuestas.

Lula, de 80 años, busca un cuarto periodo presidencial en las elecciones generales del 4 de octubre.

- Frente unido -

Una encuesta de AtlasIntel la semana pasada mostró que si Lula y Flavio se enfrentan en una segunda vuelta presidencial, estarían empatados con el 46,2% y el 46,3%, respectivamente.

Flavio, de 44 años, buscó presentar un frente unido en una manifestación el domingo, y apareció junto con posibles rivales y con el legislador Nikolas Ferreira, quien se ha convertido en la cara más visible de la derecha.

"Juntos, no estamos compitiendo por votos. Estamos aquí pensando en lo que es mejor" para el país, dijo Flavio a la multitud que investigadores de la Universidad de Sao Paulo estimaron en unas 20.000 personas.

Prometió trabajar para frentar el veto de Lula a la ley aprobada por el Congreso que reduciría de forma drástica la sentencia contra Bolsonaro.

Y dijo que le había prometido a su padre que caminarían juntos para entrar al palacio presidencial en 2027.

Su hermano, Eduardo Bolsonaro, se dirigió a los manifestantes en un video desde Estados Unidos, donde vive.

Resaltó "la importancia de estar lado a lado" para una elección que "quizá sea la forma más rápida de realmente conseguir la justicia" con una amnistía para su padre.

El domingo, Jair Bolsonaro envió una carta desde prisión en la que aseguró que lamenta "las críticas desde la derecha, dirigida a algunos colegas y a mi esposa", Michelle.

A comienzos de este mes, Eduardo Bolsonaro acusó a su madrastra y a Nikolas Ferreira de mostrar un apoyo "tibio" a la candidatura de Flavio.

"El apoyo debe llegar a través del diálogo y la persuasión, nunca a través de presiones o ataques entre aliados", escribió Jair Bolsonaro.