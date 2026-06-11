El gobierno Trump asegura que identificó a 146.000 menores inmigrantes no acompañados

Las autoridades estadounidenses han ubicado a 146.000 menores que entraron en los últimos años de forma ilegal y sin acompañamiento en el país, pero aún faltan 300.000 por localizar, declararon este jueves miembros del gobierno de Donald Trump.

El número de indocumentados que entró en Estados Unidos a lo largo de la presidencia del demócrata Joe Biden (2017-2021) es objeto de polémica en Estados Unidos.

Unos 52 millones de inmigrantes (nacidos fuera de Estados Unidos) viven actualmente en el país, de acuerdo al centro de análisis Pew Center, con datos oficiales de agosto de 2025.

Unos 14 millones están en situación irregular, un récord histórico, según datos de 2023.

"Hemos hallado a 146.000 chicos hasta ahora. Aún tenemos a cerca de 300.000 desaparecidos" declaró en rueda de prensa el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Según el gobierno, la mayoría de los menores identificados estaban en hogares de acogida, donde eran enviados de forma provisional tras ser detenidos por las fuerzas del orden.

Según la directora interina de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), Angie Salazar, se identificaron "más de 81.000 direcciones que fueron utilizadas repetidamente para acoger a niños".

En muchos de esos hogares las familias de acogida tenían numerosos menores a su cargo.

Sin detallar cuántos, la responsable afirmó además que algunos de los 146.000 menores identificados sufrieron abusos sexuales, algunos cometieron crímenes y otros fallecieron.

Las autoridades del gobierno anterior "permitieron que patrocinadores sin verificar vinieran a recoger a 450.000 niños en nuestras fronteras", acusó Mullin.

De acuerdo a un informe interno del DHS de marzo de 2025, "de los 448.820 menores no acompañados que ICE (la agencia de control migratorio) transfirió a la ORRR entre 2019 y 2023, la mayoría fueron entregados a patrocinadores".

Los menores indocumentados que ahora son adultos están en proceso de deportación.

Mullin afirmó que actualmente sólo hay una instalación, en Texas, para acoger a familias con menores que entran ilegalmente por el sur, porque los controles fronterizos redujeron drásticamente el problema.

Las medidas drásticas contra la inmigración ilegal, y las grandes dificultades para que los migrantes legales puedan asentarse en el país, han creado polémica dentro y fuera de Estados Unidos.

Las redadas en ciudades como Los Ángeles o Mineápolis provocaron muertos durante las protestas ciudadanas, pero el gobierno federal asegura que esas grandes operaciones policiales continuarán próximamente en ciudades santuario como Nueva York.

"La única manera en que vamos a poder localizarlos [a los menores] es trabajar con fuerzas de seguridad locales", explicó en un evento organizado por la fundación Heritage John Fabbricatore, exconsejero del secretario de Salud.