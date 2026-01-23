El gobierno francés supera la censura y avanza en la adopción de los presupuestos de 2026

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, superó este viernes dos mociones de censura contra su gobierno centroderechista gracias a la oposición socialista y avanza en su objetivo de adoptar en febrero los presupuestos de 2026.

La segunda economía de la UE está sumida en una crisis política desde el adelanto electoral de 2024, que dejó una Asamblea Nacional (cámara baja) sin mayorías y dividida en tres bloques: izquierda, centroderecha y ultraderecha.

Lecornu llegó al poder en septiembre y para evitar la caída de su gobierno en el Parlamento, como le ocurrió a sus dos predecesores, prometió a la oposición socialista que sometería los presupuestos al voto del Parlamento.

Su estrategia logró la adopción de la primera parte, relativa a la financiación de la Seguridad Social, pero las discusiones se estancaron en la parte sobre la financiación del Estado, por lo que cerró la puerta al debate parlamentario.

"Cuando el debate ya no permite llegar a una conclusión, alguien debe tomar una decisión", se defendió este viernes Lecornu ante los diputados, que denunciaron un "golpe" y una promesa incumplida.

El martes, el primer ministro activó el procedimiento llamado del "artículo 49.3", que permite la adopción de unos presupuestos sin el voto del Parlamento, como ha hecho el gobierno francés, en minoría, desde 2022.

La única manera para los diputados de tumbarlos era presentar una moción de censura y adoptarla. Las oposiciones de izquierda, salvo los socialistas, y la ultraderecha presentaron sendas iniciativas.

Pero la falta de apoyo de los socialistas y del partido conservador Los Republicanos volvieron imposible su adopción. La moción de la izquierda, que tenía más posibilidades, logró 269 de los 288 votos necesarios; la segunda, sólo 142.

Sin embargo, el trámite parlamentario continúa. El gobierno activó este viernes un nuevo artículo 49.3 para el capítulo del "gasto" y debería activarlo una vez más para el voto final. La oposición amenazó con mociones de censura a cada ocasión.

El proyecto de presupuestos de Lecornu busca sanear las endeudadas cuentas públicas y reducir el déficit público al 5% del PIB en 2026. Para evitar que los socialistas le censuren, incluyó varias medidas sociales y otros reclamos.