El Gobierno español anuncia la creación de una herramienta para medir los discursos de odio en las redes

El gobierno español anunció la creación de una herramienta que medirá la presencia de discursos de odio en las plataformas digitales y pedirá responsabilidades a quienes los permitan, explicó este miércoles su presidente, Pedro Sánchez.

Esta herramienta, bautizada HODIO, "va a permitir medir de forma sistemática la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales", aseguró Sánchez durante su intervención en el I Foro contra el odio celebrado en Madrid.

El instrumento se vehiculará a través del Observatorio español del racismo y la xenofobia y contará "con criterios académicos reconocidos", según indicó el jefe del gobierno de izquierdas español, muy crítico en los últimos meses con los propietarios de las grandes plataformas digitales.

La Huella del Odio y la Polarización (HODIO), su nombre completo, analizará "la presencia de discursos de odio y polarización en las principales redes sociales utilizadas en España" y generará un informe semestral con un ranking para seguir la evolución en cada plataforma, según indica el Observatorio en su página web.

"Vamos a exponer públicamente los resultados para que todo el mundo sepa quién frena el odio, quién mira hacia otro lado y quién hace negocio con el odio", explicó Sánchez, durante su intervención, en la que volvió a señalar a los "tecnoligarcas".

"El objetivo es muy claro: sacar el odio de la sombra, hacerlo visible, exigir responsabilidades a quienes no actúan", agregó recordando que los considerados como delitos de odio aumentaron un 41% en la última década en España.

El líder socialista reiteró igualmente que la "tecnología es poder" y consideró que "el entorno digital no puede ser un espacio sin reglas".

"A partir de ahora, creo que las redes sociales tendrán que rendir cuentas públicamente por cada contenido de odio que permitan", aseguró.

Sánchez anunció el mes pasado una serie de medidas para reforzar el control en las redes sociales, entre las que se incluía la voluntad de prohibir el acceso a los menores de 16 años a estas plataformas.

Poco después, el gobierno español pidió a la fiscalía que investigara a X, Meta y TikTok por la creación de imágenes pornográficas infantiles con inteligencia artificial (IA), en línea con otras acciones también adoptadas en otros países.