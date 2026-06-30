El expresidente Hernández regresará a Honduras tras el indulto de Trump

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, a quien el mandatario estadounidense Donald Trump indultó de una condena por narcotráfico, regresará a su país luego de que un juez hondureño suspendiera una orden de arresto por otro delito, informó una fuente judicial.

Hernández recibió el perdón en vísperas de las presidenciales hondureñas de noviembre que su copartidario conservador Nasry Asfura ganó en medio de amenazas de Trump de cortar la ayuda a Honduras.

El expresidente comparecerá ante la justicia el próximo 3 de agosto acusado de corrupción, después de que un tribunal levantara una orden de captura internacional en su contra, según la resolución del juez entregada a la AFP.

"Ya fue ordenada por el juez la suspensión. Ahora tienen que enviarse los oficios correspondientes a todas las agencias" de seguridad e Interpol, declaró por su parte a la AFP Mario Cárdenas, abogado del exmandatario.

La fiscalía acusa a Hernández de fraude y lavado de activos, por el supuesto desvío de dos millones de dólares de fondos públicos para financiar la campaña que lo llevó a la presidencia en 2014.

"Este caso carece de sustento legal, soy inocente y la verdad saldrá a la luz", escribió Hernández en X al confirmar la decisión, y añadió que regresará "sin ninguna ambición política electoral".

La acusación en su contra fue presentada en 2023 por la fiscalía afín al gobierno de la izquierdista Xiomara Castro (2021-2025).

En marzo pasado el Congreso controlado por la derecha destituyó al fiscal general Johel Zelaya en un juicio político.

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, señaló que Hernández, quien ha denunciado amenazas, contará con la "protección especial" que el Estado brinda a los exmandatarios.

Hernández fue condenado a 45 años de prisión acusado de haber ayudado a introducir cientos de toneladas de droga a Estados Unidos en alianza con capos como el mexicano Joaquín "el Chapo" Guzmán.

Cuando concedió el indulto, Trump aseguró que el exgobernante fue víctima de un "montaje" de su antecesor, el demócrata Joe Biden.