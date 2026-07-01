El excandidato izquierdista anuncia "desobediencia" al presidente electo de Colombia si no se aparta de EEUU

El excandidato izquierdista a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, anunció el martes que se declarará en "desobediencia civil" frente al presidente electo, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, si este no se desliga de Estados Unidos.

De nacionalidad colombiana y estadounidense, De la Espriella venció por estrecho margen a Cepeda en las urnas y asumirá la presidencia el 7 de agosto en reemplazo del mandatario izquierdista Gustavo Petro.

El senador Cepeda dijo en una rueda de prensa que tomará "el camino de la desobediencia civil" frente al presidente electo si este no renuncia a su nacionalidad estadounidense, cesa "toda persecución contra" Petro y desiste "de cualquier intento por extraditarlo" a Estados Unidos.

El abogado millonario, que se hace llamar "El Tigre", fue respaldado en campaña por Donald Trump, se ha declarado "enemigo acérrimo" de la izquierda y ha prometido llevar a Petro y sus aliados ante tribunales estadounidenses.

En medio del proceso de transición, De la Espriella ha denunciado corrupción y "contratos a dedo" en el gobierno de Petro, el primer izquierdista en gobernar el país.

Colombia y Estados Unidos, dos naciones históricamente aliadas, atraviesan tensiones diplomáticas inéditas desde que el presidente Trump asumió su segundo mandato.

Petro es crítico de su política migratoria, guerra antidrogas y postura frente al cambio climático. Por su lado, Washington impuso sanciones al mandatario y su familia, que incluyeron el retiro de su visado estadounidense.

La derecha teme un estallido de protestas como las que respaldó Petro durante el gobierno de su antecesor, el derechista Iván Duque, que dejaron decenas de heridos y muertos entre 2019 y 2021 en medio de una fuerte represión policial.

Cepeda explicó que la "desobediencia civil" consiste en "no reconocer la autoridad" del presidente y llamó a sus votantes a que "desconozcan pacíficamente cualquier orden" proveniente del nuevo gobierno si las condiciones actuales se mantienen.

Sin experiencia en política, De la Espriella defiende la mano dura contra el crimen, promete fomentar la inversión privada y recortar el Estado en un 40%.

El ultraderechista llegará al poder en momentos en que Petro goza de una alta popularidad por su histórica reducción de la pobreza, pero recibe duras críticas por su gestión de seguridad en medio de la peor ola de violencia en la última década.