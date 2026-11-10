El estadounidense acusado de asesinar a Charlie Kirk será juzgado en junio de 2028

El juicio del joven estadounidense acusado de asesinar al influencer de derecha Charlie Kirk, cercano al presidente Donald Trump, comenzará en junio de 2028, informó el lunes un juez de Utah, oeste de Estados Unidos, donde tendrá lugar el proceso.

Tyler Robinson, de 23 años, se enfrenta a la pena de muerte por presuntamente matar a Kirk de un disparo en el cuello durante una concentración en un campus universitario de Utah, el 10 de septiembre de 2025.

"La selección del jurado comenzará el 21 de junio de 2028", anunció el juez Tony Graf, y señaló que se han reservado 105 días para el juicio.

Kirk, una figura destacada de la derecha de Estados Unidos cuya organización Turning Point USA fue clave para movilizar a jóvenes a votar por Trump, sacudió la política estadounidense.

El juez señaló que fijar esa fecha tenía por objetivo "garantizar los derechos constitucionales" de ambas partes.

"Un juicio en el verano de 2028, tres años después del asesinato de Charlie, no le parece muy expedito a la familia Kirk", dijo Jeffrey Neiman, abogado de su esposa Erika Kirk.

Al fijar el juicio para junio de 2028, el juez Graf tomó una decisión equilibrada ante los desacuerdos entre las partes.

La acusación reclamaba un juicio para enero de 2028, mientras que los abogados de Robinson pedían hasta finales de 2029 para preparar su defensa.

Eso había provocado la indignación de Trump a finales de octubre.

"Este caso debería juzgarse en un mes", sostuvo entonces el mandatario en su plataforma Truth Social, al considerar que el juez "se toma una eternidad para plantear preguntas cuya respuesta todo el mundo conoce ya".

Criado en una familia republicana y mormona, Kirk era un cristiano nacionalista que se presentaba como férreo defensor de la familia tradicional y era muy crítico con la comunidad LGBT+ y las personas transgénero.

Su asesinato dio lugar a una cacería humana de 33 horas, al término de la cual Robinson se entregó por voluntad propia a las autoridades.

La defensa del joven mantiene por ahora la declaración de no culpable, pese a los elementos abrumadores en su contra.

La acusación dispone de mensajes de texto en los que confiesa a su compañero de piso, una persona transgénero con la que mantenía una relación amorosa, que preparaba el asesinato. En ellos explicaba que estaba "harto" del "odio" que difundía Kirk.

Desde su muerte, el influencer ha sido enarbolado por los republicanos como un "mártir" de la libertad de expresión.