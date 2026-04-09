El ejército israelí dice que mató a un periodista de Al Jazeera en Gaza por ser miembro de Hamás

El ejército israelí afirmó el jueves que un periodista de Al Jazeera al que mató la víspera en un ataque en Gaza era un combatiente de Hamás, que operaba encubierto como reportero.

El canal televisivo con sede en Catar condenó el miércoles "el atroz crimen de atacar y asesinar al corresponsal de Al Jazeera Mubasher, Mohammed Wishah, tras un ataque contra el vehículo en el que viajaba en el oeste de la Franja de Gaza".

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) también condenó el hecho y afirmó que Wishah se suma a "los más de 220 periodistas muertos en dos años y medio por las fuerzas israelíes en Gaza, de los cuales al menos 70 murieron en el ejercicio de sus funciones".

El ejército israelí dio explicaciones este jueves, al afirmar que sus fuerzas habían "atacado y eliminado" a Wishah, a quien calificó como un "terrorista clave en el cuartel general de producción de cohetes y armas de Hamás, que había estado planificando atentados contra soldados" de Israel en la zona.

Agregó que Wishah "operaba bajo la apariencia de periodista de Al Jazeera, explotando esta identidad para promover actividades terroristas contra las fuerzas (militares) y el Estado de Israel".

Pese a una tregua vigente desde octubre en Gaza, la violencia ha continuado en el territorio palestino, donde Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar el alto el fuego.