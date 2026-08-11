El dirigente de Ceuta propone confinar a los migrantes a la espera de su expulsión de España

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, propuso el lunes que los migrantes que permanecen en este enclave español en el norte de África sean confinados en un centro de internamiento mientras se tramita su expulsión, tras la crisis migratoria de finales de julio.

Unos 72.000 migrantes llegaron a Ceuta en los últimos días del mes pasado, la gran mayoría a nado o a pie, de los que alrededor de 70.000 regresaron ya a la vecina Marruecos, de acuerdo con cifras de las autoridades españolas.

En las calles de la pequeña ciudad autónoma quedan, sin embargo, numerosos migrantes sobre cuyo futuro disienten ahora el gobierno español de izquierdas y la administración local de Vivas, del conservador Partido Popular, principal formación opositora en Madrid.

"Hay que habilitar un espacio para que actúe como un centro de internamiento de extranjeros, donde se pueda ingresar a estas personas y allí permanezcan confinadas", propuso este lunes Vivas en una rueda de prensa, donde volvió a calificar la situación en el enclave de "insostenible".

"Tendrán restringida, por razones objetivas y perfectamente justificadas, la libertad de movimiento hasta tanto se tramiten los expedientes de expulsión y se culminen", agregó Vivas.

El dirigente del enclave reclamó también la implementación de "un plan por parte del Estado que tenga por objeto recuperar la normalidad de Ceuta".

Según el presidente ceutí, en la ciudad autónoma hay ahora "entre 8.000 y 11.000" migrantes.

Vivas saludó igualmente la manifestación "ejemplar" que reunió el domingo a unas 10.000 personas en el enclave, según los organizadores, para reclamar soluciones a la crisis migratoria.

La policía cifró, por su parte, en 5.000 los manifestantes que salieron a las calles de esta ciudad de 84.000 habitantes.

A su lado, el ministro español de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no aludió públicamente a la propuesta de Vivas, pero consideró "importante" priorizar el reagrupamiento familiar para los migrantes menores llegados a Ceuta, sin mencionar posibles expulsiones.

Un día después de la manifestación, Torres envió "un mensaje de ánimo" a la población local y aseguró entender "perfectamente la situación".

El ministro aseguró igualmente que "los equipos de seguridad", tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil y ejército, habían sido reforzados en el enclave.