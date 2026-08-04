El combate al crimen transnacional, un tema prioritario para tres candidatas a dirigir la ONU

Tres de las candidatas latinoamericanas que compiten para dirigir las Naciones Unidas coincidieron este lunes en Montevideo en la necesidad de priorizar el apoyo al combate del crimen transnacional y profundizar reformas, en una era marcada por el escepticismo que enfrenta el multilateralismo.

La ecuatoriana María Fernanda Espinosa, la costarricense Rebeca Grynspan y de modo virtual la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett presentaron los principales lineamientos de sus candidaturas, cuatro días después de que el Consejo de Seguridad de la ONU iniciara el proceso de selección para designar al sucesor de António Guterres.

"Somos una región de paz (...) atravesada por la violencia del crimen internacional y transnacional y sabemos que esa también debe ser una prioridad en Naciones Unidas cuando hablamos de paz y seguridad", dijo Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica y jefa de la agencia de comercio y desarrollo de la ONU (UNCTAD).

De 70 años, la costarricense recibió el mayor número de menciones favorables en la instancia del Consejo de Seguridad, donde se asignó de forma anónima una calificación a los candidatos.

Grynspan se situó por delante de la exministra de Relaciones Exteriores de Guyana, Rodrigues-Birkett.

En el evento organizado por la Presidencia de Uruguay, la política de Guyana abogó por una Secretaría General de la ONU que fortalezca los pilares del organismo: "la paz y seguridad, el desarrollo y los derechos humanos".

La excanciller de Ecuador dijo que la ONU debe ser capaz "de acompañar y fortalecer la cooperación regional cuando tenemos que lidiar con el crimen transnacional organizado que está desarmando literalmente nuestras sociedades".

Las tres candidatas también enfatizaron la necesidad de profundizar las reformas emprendidas por la ONU.

El organismo enfrenta una profunda crisis financiera y de confianza, con el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, acusando al ente de gastar de forma imprudente y no lograr resultados satisfactorios.

Durante el evento también se discutió sobre los desafíos que implican la inteligencia artificial y el cambio climático.

La expresidenta chilena Michelle Bachelet y el argentino Rafael Grossi, jefe de la agencia atómica de la ONU, son los otros dos candidatos latinoamericanos en la contienda.

Bachelet estuvo ausente en Montevideo por causa de un virus. Grossi por temas de agenda.

Siguiendo una tradición geográfica que no siempre se respeta, América Latina aspira al cargo en esta ocasión.

Muchos Estados también impulsan que, por primera vez, una mujer dirija la ONU.

El ugandés Olara Otunnu y el senegalés Macky Sall son otros de los candidatos a suceder a Guterres, que finalizará su segundo mandato de cinco años el 31 de diciembre de 2026.