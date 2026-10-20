El canciller iraní afirma que su país y Rusia "nunca" trabajaron tan de cerca

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, afirmó el martes que su país y Rusia "nunca" habían trabajado tan cerca, tras recibir a su par ruso, Serguéi Lavrov.

"Nunca en nuestra historia Irán y Rusia habían trabajado tan de cerca como ahora", publicó Araqchi en X tras la visita de Lavrov, la primera desde el estallido del conflicto en Oriente Medio, desencadenado por los ataques israelíes y estadounidenses de febrero contra la república islámica.

"Cubrimos todo desde Europa hasta Asia occidental, incluyendo Líbano, Palestina, Ucrania y Yemen. También nos enfocamos en la expansión de la cooperación económica y nuclear", agregó.

Lavrov declaró antes de la visita que Moscú busca "impedir el regreso de una guerra de gran magnitud", en un momento de estancamiento de las conversaciones entre Teherán y Washington.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo recientemente a su par iraní, Masud Pezeshkian, que Moscú está dispuesta a ayudar en los esfuerzos de mediación.

El conflicto de Oriente Medio estalló en febrero, y una tregua alcanzada en abril y un posterior acuerdo firmado en junio no lograron detener los combates en el estrecho de Ormuz y la región del Golfo.

Irán asegura que controla esa estratégica vía marítima por donde pasaba el 20% de la producción petrolera mundial antes de la guerra, y suele atacar buques que la cruzan sin su autorización.

En respuesta, Estados Unidos mantiene un bloqueo naval a los puertos iraníes.