El alto mando del ejército francés teme una "guerra abierta" contra Rusia

El jefe del Estado Mayor francés, Fabien Mandon, aseguró este jueves que la posibilidad de una "guerra abierta" contra Rusia es su "principal preocupación", un día después de que el gobierno francés presentara una ley para aumentar el gasto militar.

Francia preveía destinar 413.000 millones de euros (481.000 millones de dólares) al gasto militar entre 2024 y 2030, pero, ante el aumento de las amenazas en el mundo, propuso incrementar este presupuesto en 36.000 millones de euros (42.000 millones de dólares) para acelerar el rearme.

"La persistencia de una amenaza rusa sobre nuestro continente, con una guerra abierta (...), sigue siendo mi principal preocupación en términos de preparación de las Fuerzas Armadas", afirmó el general Mandon ante los diputados, durante un debate sobre el presupuesto militar.

El número de carros de combate pesados rusos debe pasar de 4.000 en 2025 a 7.000 en 2030, mientras que el número de buques de guerra de la marina rusa debería mantenerse entre 230 y 240, agregó el alto mando francés, llamando así a reforzar los medios de defensa franceses.

Sus declaraciones y el proyecto de ley llegan cuando el gobierno del presidente, Emmanuel Macron, busca sanear las cuentas públicas ante los elevados niveles de deuda (115,6% del PIB) y déficit (5,1% en 2025) públicos, por encima de los límites fijados en las reglas europeas.

"Estamos en un período de peligro. No hay que suscitar inquietud, pero sí que hay que darse cuenta de que necesitamos esta inversión en defensa", defendió Mando, que puso como ejemplo "el recurso desinhibido de la fuerza" y la "amenaza terrorista" en Oriente Medio, Asia y África.

Además, "ya no podemos tener el mismo nivel de confianza en el compromiso de los estadounidenses con nuestra seguridad", aunque "el diálogo con las autoridades militares estadounidenses" sigue siendo de "gran calidad", agregó.

Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, varios países europeos recrudecieron sus discursos para hacer entender a sus ciudadanos los riesgos de la inestabilidad creciente con Rusia y las posiciones volátiles de Estados Unidos, tradicional aliado de Europa.

El gobierno espera la adopción por el Parlamento del proyecto de ley antes del 14 de julio.