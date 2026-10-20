El Alto Comisionado de la ONU para los DDHH condena "todos los actos de violencia" durante las protestas en Europa

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó este martes "todos los actos de violencia" ocurridos durante las manifestaciones de días recientes en varios países europeos e instó a las partes implicadas a "rebajar las tensiones".

"Las manifestaciones de gran envergadura que tienen lugar en Albania, Bélgica, Francia, Italia y Portugal suscitan preocupación en materia de derechos humanos. Condeno todos los actos de violencia y llamo a todas las partes implicadas a rebajar las tensiones y a evitar más violencia", señaló Türk en un comunicado.

"Las personas tienen derecho a manifestarse pacíficamente y a hacer oír su voz. Los Estados deben facilitar el ejercicio de estos derechos", añadió el funcionario.

En su nota, Türk lamentó tanto los actos de vandalismo como una respuesta en ocasiones "excesiva" de las fuerzas del orden.

"Lamento las acciones de quienes aprovechan las manifestaciones para cometer actos de violencia y vandalismo contra bienes públicos y privados. Estas personas deben rendir cuentas individualmente por sus actos", afirmó, sin citar ejemplos ni países concretos.

En tanto, se declaró "preocupado por las informaciones sobre un uso innecesario y excesivo de la fuerza contra manifestantes", incluidos menores de edad.

"Los Estados deben garantizar que toda actuación de las fuerzas del orden sea legal, necesaria y proporcionada", añadió, evitando también mencionar incidentes específicos.

"Las denuncias de uso ilegal de la fuerza deben ser objeto de investigaciones rápidas, eficaces e independientes", reclamó además Türk.

Türk también instó a los Estados a "entablar un diálogo" con los manifestantes, especialmente los jóvenes, y a "adoptar medidas concretas para responder a sus preocupaciones legítimas y fundamentales".