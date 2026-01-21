EEUU traslada hasta 7.000 detenidos del grupo Estado Islámico de Siria a Irak

Estados Unidos lanzó el miércoles una operación que podría culminar en el traslado de hasta 7.000 detenidos del grupo yihadista Estado Islámico desde Siria al vecino Irak, informó el ejército estadounidense.

El objetivo de la operación, que comenzó con el traslado de 150 combatientes, es "ayudar a garantizar que los terroristas permanezcan en instalaciones de detención seguras", señaló en X el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), responsable de las operaciones militares en Medio Oriente y partes de Asia Central.

"Estamos coordinando estrechamente con socios regionales, incluido el gobierno iraquí", dijo el comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, según la publicación.

"Facilitar la transferencia ordenada y segura de los detenidos del EI es crucial para prevenir una fuga que supondría una amenaza directa para Estados Unidos y la seguridad regional", añadió.

En un acuerdo alcanzado el domingo que incluía un alto el fuego y la integración de la administración de los kurdos étnicos en el Estado, el presidente sirio Ahmed al Sharaa y el jefe de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), Mazloum Abdi, acordaron que el gobierno sirio asumiría la responsabilidad de los prisioneros acusados de pertenecer al EI.

Miles de exyihadistas han estado detenidos en siete prisiones administradas por kurdos en el norte y este de Siria, mientras decenas de miles de sus familiares viven en los campamentos de Al Hol y Al Roj.

Los kurdos establecieron una zona autónoma en el norte y noreste de Siria durante la guerra civil (2011-2024) y sus fuerzas derrotaron al EI con la ayuda de una coalición internacional contra el yihadismo liderada por Estados Unidos.

Pero Estados Unidos afirma que el propósito de su alianza con el FDS terminó años atrás con la derrota de los yihadistas, y que ahora respalda a las nuevas autoridades islamistas de Siria que buscan controlar todo el país tras años de guerra civil.