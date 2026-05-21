EEUU levanta las sanciones contra la relatora de la ONU para los territorios palestinos

El miércoles, Estados Unidos levantó las sanciones contra Francesca Albanese, relatora de la ONU para los territorios palestinos que ha criticado duramente a Israel, en cumplimiento de una orden judicial.

Un aviso publicado en el sitio web del Departamento del Tesoro mostró que se eliminó una designación de sanciones contra Albanese, incluida en una lista negra a nivel mundial que le impedía usar las principales tarjetas de crédito o realizar operaciones bancarias.

Albanese, de nacionalidad italiana, ha sido una férrea crítica del trato de Israel hacia los palestinos en su función como relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados.

La semana pasada, el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Richard Leon, dictó una medida cautelar contra las sanciones.

"Proteger la libertad de expresión siempre es de interés público", escribió Leon en una opinión que acompañaba la orden.

Cuando se anunciaron las sanciones contra Albanese en julio del año pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que ella ha "escupido un antisemitismo descarado, expresado apoyo al terrorismo y un abierto desprecio por Estados Unidos, Israel y Occidente".

Albanese niega estas acusaciones de antisemitismo, que también han sido formuladas por Israel.

Ella ha estado al frente de quienes acusan a Israel de llevar a cabo un genocidio en Gaza en su devastadora campaña militar tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Albanese recibió críticas cuando dijo que las víctimas de ese ataque no fueron asesinadas por ser judías, sino a causa de las acciones de Israel.