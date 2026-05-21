EEUU espera una temporada de huracanes en el Atlántico "por debajo de lo normal"

Meteorólogos de Estados Unidos señalaron el jueves que es probable que la temporada de huracanes en el Atlántico esté "por debajo de lo normal" en 2026.Los datos del Pacífico oriental y central muestran, en cambio, un 70% de probabilidad de una actividad superior a lo normal.Un patrón climático del previsto fenómeno de El Niño es en gran medida el responsable del pronóstico, dijo Neil Jacobs, director de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.Históricamente, los huracanes del Atlántico han sido considerados más peligrosos para la vida humana y la propiedad, dado que se dan generalmente más cerca de áreas densamente pobladas.