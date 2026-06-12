EEUU desplegará flota de submarinos en Australia este año, anuncia ministro

La Armada de Estados Unidos desplegará este año un escuadrón de submarinos de propulsión nuclear en un puerto estratégico de Australia, anunció este viernes el ministro de Defensa de Canberra.

En el marco del acuerdo AUKUS, cuatro sumergibles operarán desde el muelle de la costa oeste australiana de forma rotativa a partir del próximo año.

El personal de la Flota de Submarinos 3 de Estados Unidos supervisará el funcionamiento de las embarcaciones, en colaboración con personal australiano y británico, añadió el ministro de Defensa, Richard Marles.

La fuerza estadounidense rotativa entrenará y sentará las bases para que Australia opere más adelante sus propios submarinos de propulsión nuclear, dijo el Marles.

Funcionarios estadounidenses han señalado que la base cerca de Perth, donde se ubicarán los submarinos en rotación, acerca a su Armada al mar de China Meridional, considerado estratégico a la luz de las tensiones entre Pekín y Taiwán.

En el marco de AUKUS, el proyecto de defensa más costoso de Australia, Canberra comprará tres submarinos estadounidenses de segunda mano a partir de 2032.