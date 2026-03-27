EEUU crea un fondo para ayudar al regreso desde Rusia de niños ucranianos

Estados Unidos anunció el jueves la creación de un fondo de 25 millones de dólares para ayudar al regreso de niños ucranianos que fueron trasladados por la fuerza a Rusia durante la guerra.

Este fondo servirá para "la identificación, el retorno y la rehabilitación de los niños y jóvenes ucranianos que han sido trasladados por la fuerza", indicó en un comunicado el Departamento de Estado.

Casi 20.000 niños ucranianos han sido llevados a Rusia desde el inicio de la invasión de Moscú en febrero de 2022, según el gobierno ucraniano.

El fondo respaldará dos tipos de programas: la identificación y seguimiento de los niños desplazados, y el apoyo a su reintegración a la sociedad.

La primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, celebró la creación del fondo y afirmó en X que "todos los niños ucranianos deben regresar".

Zelenska se reunió en Washington con dos altos funcionarios del Departamento de Estado, Riley Barnes y Jeremy Lewin, responsables respectivamente de derechos humanos y de ayuda humanitaria.

Este asunto es especialmente delicado en Ucrania y es central en cada ronda de negociaciones para un posible acuerdo entre Kiev y Moscú.

Una comisión internacional de investigación de la ONU acusó recientemente a Moscú de cometer "crímenes de lesa humanidad" al deportar por la fuerza a miles de niños ucranianos a Rusia y obstaculizar su regreso.

Rusia, por su parte, sostiene que trasladó a los niños ucranianos de las zonas capturadas por su propia seguridad y que está dispuesta a devolverlos a sus familias bajo las condiciones que considere apropiadas.

Pequeños grupos de niños han sido repatriados a través de varios intermediarios, incluida la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.