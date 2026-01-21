Ecuador impone a Colombia un arancel de 30% por falta de cooperación en seguridad

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el miércoles que impondrá un arancel de 30% a las importaciones del vecino Colombia ante lo que considera falta de apoyo en su lucha contra la violencia del narcotráfico en la frontera común.

Ambos países comparten una línea fronteriza que se extiende desde el Pacífico hasta la selva de la Amazonía, donde operan guerrillas colombianas y organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y armas y a la minería ilegal.

"Nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera (de 600 km con Colombia, ndlr) sin cooperación alguna", dijo en la red social X Noboa, quien participa en Davos en el Foro Económico Mundial.

Agregó que "ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero".

El mandatario, quien en 2024 declaró una guerra al narcotráfico, señaló que la medida arancelaria "se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume".

- Un asesinato cada hora -

"Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales", indicó Noboa.

Añadió que su país lucha solo ante la criminalidad en la convulsa área limítrofe a pesar de haber "insistido en el diálogo" con Bogotá para enfrentar en conjunto a la violencia.

Colombia es el principal socio comercial de Ecuador dentro de la Comunidad Andina, que incluye a Bolivia y Perú. En 2024, las ventas ecuatorianas fueron por unos 850 millones de dólares y las compras por 2.112 millones, de acuerdo con el Banco Central local.

Noboa, en el poder desde noviembre de 2023, declaró una guerra contra más de una veintena de grupos criminales con nexos con carteles internacionales, que en su cruenta disputa por el poder han transformado a la nación en la más violenta de la región con 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, equivalente a uno cada hora, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

Ecuador está ubicado entre Colombia (norte) y Perú (sur), los mayores productores mundiales de cocaína, y por su territorio circula un 70% de esa droga hacia marcados de Estados Unidos, Europa y Oceanía.

- "No lo está haciendo" -

Durante un recorrido en Quito, el ministro de Interior, John Reimberg, dijo a la prensa que las autoridades colombianas "no están tomando las correctas medidas para prevenir el cultivo, el procesamiento y el envío" de droga hacia Ecuador.

"Conocemos que ha habido una orden que se ha dado a las autoridades militares en Colombia de que retrocedan de la frontera cerca de 50 kilómetros", aseguró el jerarca.

"Todos deberíamos hacernos responsables" de la lucha contra el crimen organizado y Colombia "no lo está haciendo y yo creo que esta medida (arancelaria) es una respuesta justamente a lo que se necesita", añadió el ministro.

En diciembre pasado, el gobierno ecuatoriano dejó habilitados solo un paso fronterizo con Colombia (Rumichaca) y otro con Perú (Huaquillas) por "razones de seguridad nacional".

Las fronteras ecuatorianas con ríos y áreas selváticas son permeables y con un sinnúmero de pasos ilegales utilizados para el contrabando.