Drones, misiles de gran tamaño y armas láser: esto reveló China en su gran desfile militar

China presentó este miércoles en un gran desfile militar en Pekín drones submarinos, misiles de gran tamaño y nuevas armas láser, una demostración de fuerza en un momento de tensiones con Estados Unidos.

Los expertos militares siguieron de cerca el evento, al que asistieron el presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano Kim Jong Un.

En el discurso inaugural de esta parada militar que conmemoró los 80 años de la victoria de China sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial, el presidente Xi Jinping advirtió que su país es "imparable".

Estas son algunas de las armas que se presentaron en el desfile.

- Misiles nucleares de alcance global -

El gigante asiático desveló su nuevo modelo de misil balístico intercontinental DF-5C, una notable mejora de la tecnología militar china.

Esta arma nuclear de combustible líquido, que forma parte de la familia de proyectiles "Dongfeng" de fabricación nacional, se exhibió en las plataformas de grandes vehículos militares camuflados.

El Global Times, un tabloide nacionalista, afirmó que el DF-5C es capaz de alcanzar cualquier punto de la Tierra.

"Se encuentra en estado de alerta permanente para disuadir de forma eficaz, prevenir guerras mediante la fuerza y ayudar a estabilizar el mundo", afirmó.

- Drones submarinos -

El desfile contó además con dos nuevos vehículos submarinos no tripulados de gran envergadura y forma de torpedo, el AJX002 y el HSU100, transportados en la parte superior de largos camiones.

El primero es "presumiblemente un modelo de reconocimiento", según el analista de defensa Alex Luck.

"El segundo era más misterioso, pero se dice que tiene capacidad para sembrar minas sin tripulación", comentó el experto a la AFP.

Aunque China sigue estando por detrás de Estados Unidos en cuanto a poderío naval de superficie, según el sitio web Naval News, cuenta con el mayor programa del mundo de "vehículos submarinos no tripulados extragrandes" (XLUUV), con al menos cinco tipos en el agua.

- "Águilas" antibuques -

También se pasearon por Tiananmen cuatro nuevos misiles antibuque, de varios metros de longitud y montados en la parte trasera de vehículos.

Se trató de los YJ-15, YJ-17, YJ-19 y YJ-20. "YJ" es la abreviatura de "Ying Ji", que significa "ataque del águila" en chino.

Estos proyectiles pueden lanzarse desde barcos o aviones y están diseñados para infligir daños críticos a grandes embarcaciones. Los modelos YJ-17, YJ-19 y YJ-20 podrían ser hipersónicos, lo que significa que pueden volar al menos a cinco veces la velocidad del sonido.

- Armas láser -

Antes del desfile, causó gran revuelo una potente arma que una cuenta en la red social X vinculada al ejército chino promocionó como "el sistema de defensa aérea láser más potente del mundo".

El miércoles se vieron varios LY-1, grandes dispositivos blancos con pantallas de color azul intenso, transportados en la parte superior vehículos militares.

"Vimos esta configuración por primera vez el año pasado, alrededor de agosto, pero no con imágenes nítidas", precisó Luck, al añadir que el LY-1 "parece estar, como mínimo, en fase de pruebas avanzadas".

Las denominadas "armas de energía dirigida", también en fase de desarrollo activo por parte de Estados Unidos, pueden causar daños significativos con gran precisión y un bajo costo por disparo.

- Vehículos no tripulados -

Además de los drones submarinos, también se exhibieron varios vehículos no tripulados, entre ellos embarcaciones de superficie.

Este tipo de barco puede "navegar dentro y fuera de los puertos con tripulación opcional" y probablemente esté destinado a la guerra de minas, en particular al barrido de esos explosivos, según Luck.

También se exhibieron varias aeronaves y vehículos terrestres no tripulados, lo que completaba una amplia gama de capacidades de los drones, entre las que se incluyen la evacuación, el transporte de mercancías y munición y el reconocimiento.

- Radar -

La tecnología de radar de alerta temprana tuvo un gran protagonismo. En el cielo, aviones equipados con radares sobrevolaron el desfile, mostrando las capacidades de vigilancia del país.

El avión de alerta KJ-600 hizo su debut público. Está diseñado para su uso en portaviones y se espera que entre en servicio en el buque chino Fujian en los próximos meses, según el diario estatal China Daily.