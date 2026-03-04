Dos tercios de Cuba, incluida La Habana, afectados por un apagón masivo

Dos tercios de Cuba, incluida La Habana, quedaron sin electricidad este miércoles por una falla en la red nacional, en un contexto ya tenso por la aguda crisis económica en la isla, agravada por el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos.

La red eléctrica de Cuba sufre regularmente cortes de suministro debido al envejecimiento de la infraestructura y la escasez de combustible. La isla de 9,6 millones de habitantes ha experimentado cinco apagones generalizados desde finales de 2024.

La empresa nacional de electricidad (UNE) informó que la "desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN)" se produjo a las 12H41 locales (17H41 GMT) en el oeste y centro del país por una avería en la caldera de la central Antonio Guiteras, a unos 100 km de la capital. Diez de las 15 provincias del país están afectadas.

"Ya es encuentran activados todos los protocolos para el restablecimiento del SEN", aseguró en X el Ministerio de Energía y Minas.

Además de los recurrentes apagones generalizados, los cubanos soportan larguísimos cortes programados diarios. La capital cubana ha tenido en los últimos días cortes de más de 10 horas, que en las provincias pueden prolongarse por más de un día.

Los apagones se han agravado desde que el gobierno de Donald Trump impuso un bloqueo energético de facto tras el derrocamiento de mandatario venezolano Nicolás Maduro, aliado de La Habana, y el cese, bajo presión de Washington, de los envíos de petróleo desde Caracas a la isla de gobierno comunista.

Desde el 9 de enero no ha llegado a Cuba ningún tanquero, lo que obligó al gobierno de Miguel Díaz-Canel a adoptar medidas drásticas de ahorro, incluidas la suspensión de la venta de diésel y el racionamiento de la gasolina, así como la reducción de algunos servicios de atención hospitalaria.

- "Esto ya no es vida" -

El apagón del miércoles cayó como un balde de agua fría sobre los cubanos, que a diario lidian con limitaciones de transporte y una inflación galopante.

"Es impredecible cuándo se restablecerá (la electricidad) y es bien engorroso solamente pensar en esta situación", dijo a la AFP Beatriz Barrios, de 47 años y trabajadora del sector turismo.

Alfredo Menéndez ya no sabe cómo rogarle a Dios "que suceda algo que (...) mejore la vida" de los cubanos, porque "esto ya no es vida".

"Así estamos viviendo, con incertidumbre", señaló este jubilado de 67 años.

Como consecuencia de la crisis energética, en la isla el transporte público se ha reducido sustancialmente, se ha duplicado el precio del pasaje de los pocos taxis privados que aún circulan en La Habana y el de los triciclos eléctricos que sirven de transporte colectivo, así como el de algunos alimentos.

Para justificar esta política, Washington cita la "amenaza excepcional" que representa Cuba, una isla caribeña situada a tan solo 150 km de la costa de Florida, para la seguridad nacional estadounidense.

Entre el 1 de enero y el 15 de febrero, la disponibilidad de electricidad en el país se redujo un 20% en comparación con 2025, año en el que Cuba apenas cubrió la mitad de sus necesidades, según cifras oficiales recopiladas y analizadas por la AFP.

Las ocho centrales termoeléctricas del país, casi todas inauguradas en las décadas de 1980 y 1990, sufren averías con regularidad o deben permanecer cerradas por largos periodos de mantenimiento.

En febrero, toda la región oriental de la isla, donde se encuentra Santiago de Cuba, la segunda ciudad del país, quedó a oscuras debido a otra avería en la red.

El gobierno cubano afirma que las sanciones estadounidenses le impiden reparar su red eléctrica, pero los economistas señalan la crónica falta de inversión del Estado en este sector.