Dos hombres murieron en la ciudad rusa de Bélgorod durante un ataque ucraniano

Dos hombres murieron y 13 personas resultaron heridas el sábado por la noche durante un ataque "masivo" de drones de Ucrania contra la ciudad rusa de Bélgorod, cerca de la frontera, anunciaron las autoridades rusas este domingo.

En las últimas 24 horas hubo 154 ataques en toda la región fronteriza y Bélgorod se ha visto muy afectada, informó el gobernador interino regional, Alexander Chuvayev.

Dos hombres murieron en estos ataques y otras cinco personas más resultaron heridas en la región, incluido un adolescente de 17 años, precisó.

"Bélgorod fue anoche el objetivo de un ataque masivo de drones", declaró, por su parte, el alcalde local Valentin Demidov en las redes sociales.

En el bando ucraniano, el presidente Volodimir Zelenski declaró que ataques rusos han matado a cuatro personas el sábado por la noche en la región de Dnipró.

Veintidós personas más resultaron heridas, incluida una niña de 11 años, añadió.

Este domingo en Vinnytsia, en el centro del país, seis personas resultaron heridas cuando un dron ruso impactó contra un edificio de cinco plantas, destruyendo cuatro apartamentos, según las autoridades locales.

"Una residencia de ancianos privada también resultó dañada", declaró la gobernadora regional, Natalia Zabolotna, en Telegram.

Según la Fuerza Aérea, el sábado por la noche Rusia lanzó 153 drones desde varias regiones, de los cuales al menos 119 han sido "derribados o neutralizados".