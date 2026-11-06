Diez países piden terminar con los procesos "injustos" en Hong Kong tras la condena a un activista prodemocracia

Una decena de países, entre ellos Reino Unido, Francia y Estados Unidos, reclamaron el viernes el fin de procesos judiciales que consideran injustos en Hong Kong, tras la condena del activista prodemocracia Joshua Wong a otros diez años de prisión.

Además del Reino Unido, Estados Unidos y Francia, los demás países firmantes del comunicado son Canadá, Australia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos y Nueva Zelanda.

En un comunicado conjunto, los ministerios de Relaciones Exteriores de los diez países recuerdan que este fallo se produce casi dos meses después de la condena de activistas que organizaban vigilias en memoria de la masacre de Tiananmén, a penas de entre cinco y más de siete años de prisión.

"Estos son nuevos ejemplos de cómo se utiliza la Ley de Seguridad Nacional (de Hong Kong) para perseguir a personas por sus opiniones y su compromiso político", denuncian estos países.

"Pedimos el fin inmediato de todos los procesos judiciales injustos contra las personas acusadas en virtud de la Ley de Seguridad Nacional", prosiguen, instando a "las autoridades de China y Hong Kong a respetar sus compromisos internacionales y a garantizar los derechos y libertades reconocidos al pueblo de Hong Kong por la Declaración Conjunta Sino-Británica", firmada en 1984.

Joshua Wong, de 30 años, que ya lleva casi seis detenido, fue condenado el jueves por un tribunal de Hong Kong a otros diez de prisión por colaborar con países extranjeros, en virtud de la Ley de Seguridad Nacional impuesta en el territorio por China en 2020.

El antiguo líder estudiantil es una de las figuras más conocidas del movimiento prodemocracia de Hong Kong y de las grandes manifestaciones de 2019.