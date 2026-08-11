Días de fuertes lluvias dejan al menos 13 muertos en Filipinas

Inundaciones, deslizamientos de tierra y accidentes provocados por nueve días de lluvias -equivalentes a más de un mes de precipitaciones en algunas zonas- causaron al menos 13 muertos en el norte de Filipinas, informaron este lunes los equipos de rescate.

Las lluvias, agravadas por tormentas tropicales, provocaron el cierre de escuelas y oficinas gubernamentales en toda la principal isla de Luzón, así como inundaciones en las calles de Manila.

Cuatro de las víctimas murieron en la localidad montañosa de Baguio, después de que una ladera empapada por las lluvias se derrumbara sobre varias viviendas, informó a la AFP Charles Carame, responsable municipal de gestión de desastres.

Los equipos de rescate excavaban entre los escombros en busca de al menos otras seis personas que seguían desaparecidas un día después del suceso, añadió.

El meteorólogo estatal Dan Villamil señaló que las lluvias en este destino turístico, situado a cuatro horas al norte de la capital, ya superaban en 47% la cantidad habitual para todo el mes.

Algunas zonas de Metro Manila registraron precipitaciones equivalentes a aproximadamente 90% de las habituales en todo el mes de agosto, agregó.

Los deslizamientos de tierra causaron la muerte de otras seis personas en distintos puntos de Luzón, mientras que otro individuo murió ahogado, otro fue golpeado por la caída de un árbol y otra falleció electrocutado, según el balance de la oficina de Defensa Civil.

Aunque las fuertes lluvias continuaban a primera hora de la noche del lunes, el secretario de Obras Públicas, Vince Dizon, declaró en una rueda de prensa que el nivel de las aguas de las inundaciones estaba descendiendo.