Decenas de miles protestan para "mantener la presión" sobre el gobierno en Francia

Decenas de miles de personas manifestaron por cuarto sábado consecutivo en Francia, donde el gobierno convocó reuniones la próxima semana con sindicatos, patronal y estudiantes para abordar los reclamos de aumento salarial y de mejores condiciones en los liceos.

El presidente centroderechista, Emmanuel Macron, enfrenta un final de mandato convulso con las protestas sociales, casi medio año antes de que los franceses escojan a su sucesor. La líder ultraderechista Marine Le Pen lidera los sondeos.

El jueves, entre 575.000 y 1,6 millones de personas ya salieron a las calles para reclamar mejores salarios y un alza del poder adquisitivo, y en apoyo a los estudiantes que denuncian desde mediados de septiembre la ausencia de profesores, aulas deterioradas o un sistema de admisión a la universidad poco transparente.

"Hoy es una fecha que permite mantener la presión", dijo la vocera de la Unión Estudiante, Sabrine Kharbach, quien subrayó que los sindicatos educativos convocaron una nueva huelga y protestas el próximo martes.

Tras las manifestaciones del jueves, el gobierno anunció una "conferencia social" el próximo lunes con sindicatos y patronal consagrada al poder adquisitivo y a los salarios. Ese día también hay previstos encuentros con organizaciones estudiantiles.

En París, la manifestación del sábado recorrió el centro de la capital, entre las plazas de la República y de la Nación, en un ambiente festivo.

Aunque el ministro del Interior, Laurent Nuñez, movilizó de nuevo 70.000 agentes para evitar las escenas de caos registradas el 17 de octubre, las autoridades constataron una movilización "claramente a la baja".

En París, fueron 46.000 manifestantes, según la policía.

A diferencia de los sábados anteriores, el movimiento de los chalecos amarillos, que ya sacudió el primer mandato de Macron en 2018 y 2019, protestaron por separado.

En la capital, llamaron a concentrase en la plaza de la Concordia, pese a la prohibición de la policía.

Varias decenas de personas respondieron a su llamado a protestar en esta céntrica plaza, situada cerca de la presidencia francesa, y uno de sus líderes fue detenido en la próxima Asamblea Nacional (cámara baja), constató una periodista de AFP.

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