Cuba reconecta dos provincias a la red nacional tras un fallo eléctrico

Dos provincias cubanas que habían quedado desconectadas del sistema eléctrico por una avería fueron reincorporadas a la red nacional, informó este domingo la estatal Unión Eléctrica.

Según un breve mensaje de la empresa, la avería se produjo al mediodía del domingo por un fallo en una línea de transmisión y dejó sin electricidad a las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo, en el extremo oriental de la isla.

Unas cinco horas después la propia compañía informó de la reconexión de los dos territorios, sin dar más detalles sobre las causas.

Este tipo de incidentes es frecuente en el sistema eléctrico cubano, sustentado en siete centrales termoeléctricas con más de 40 años de explotación.

Desde enero, además, el país enfrenta una severa escasez de combustible a causa del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

La isla de 9,4 millones de habitantes sufre cortes de electricidad recurrentes por averías y déficit de generación. En lo que va de año se han registrado siete apagones nacionales.

En las últimas semanas, los apagones programados se han extendido hasta por 90 horas consecutivas en algunas zonas del país, en medio de una profunda crisis energética.

Las amenazas de sanciones estadounidenses contra los países que abastecen de petróleo a Cuba también han restringido el uso de generadores de respaldo alimentados con diésel.

Desde el regreso del presidente estadounidense, Donald Trump, a la Casa Blanca, las relaciones entre Washington y La Habana se han tensado considerablemente.

A principios de octubre, la Guardia Costera de Estados Unidos anunció la captura de dos buques que transportaban combustible con destino a Cuba. Las intercepciones ocurrieron en el verano y a inicios de septiembre.