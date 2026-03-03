Cuatro personas muertas y dos desaparecidas al hundirse una pasarela en una playa del norte de España

Cuatro personas murieron y dos estaban desaparecidas este martes tras hundirse una pasarela en una playa de la ciudad española de Santander, en el norte, informó el servicio de rescate marítimo nacional."En búsqueda de 2 desaparecidos tras caída al agua de personas desde pasarela en El Bocal (Santander). 4 fallecidos han sido recuperados" y una persona fue rescatada, informó Salvamento Marítimo en un mensaje en la red social X.En el operativo de rescate participan unidades marítimas y aéreas, policía y bomberos.Las víctimas caminaban "por una pasarela de madera que unía dos pequeños acantilados y esa pasarela ha colapsado", explicó a la prensa la alcaldesa de Santander, Gema Igual.Era "un grupo de siete jóvenes que venían a disfrutar de la naturaleza" y "se han encontrado con este accidente", añadió la alcaldesa, precisando que la persona rescatada sufría "aparente hipotermia" y está hospitalizada."Una gran desgracia, porque es un grupo de siete jóvenes que venían a disfrutar de la naturaleza", lamentó Igual.