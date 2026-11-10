Corea del Norte prueba un torpedo de alta velocidad en el mar de Japón

Corea del Norte realizó un ensayo de lanzamiento de un nuevo sistema de torpedos de alta velocidad, según informaron el martes los medios estatales, un nuevo paso de Pyongyang en su desarrollo de armamento ante las crecientes tensiones con Seúl.

Está previsto que este tipo de torpedo, probado el lunes en el mar de Japón, conocido también como mar del Este, pueda ser utilizado por el Ejército norcoreano a principios de 2027, según la agencia oficial de noticias coreana KCNA.

Corea del Norte, que ya posee armas nucleares, ha incrementado en las últimas semanas las pruebas de nuevas armas, como drones de ataque, torpedos de precisión y un misil hipersónico de alcance intermedio.

Pyongyang trata también de ampliar sus capacidades de combate marítimo y submarino.

"La Academia de Ciencias de la Defensa, la Administración de Misiles y la Oficina de Investigación de Armas de Torpedos verificaron el lunes la eficacia en combate del nuevo sistema de armas de torpedos de alta velocidad", afirmó la KCNA.

El lanzamiento "forma parte de las actividades obligatorias de los institutos de investigación científica de defensa para situar la tecnología de los sistemas de armas en un nivel altamente desarrollado", señaló la agencia.