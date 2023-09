Condenan a cinco años y medio de cárcel al capitán de un crucero por un naufragio en Hungría

Un tribunal de Hungría condenó este martes a cinco años y medio de cárcel al capitán de un crucero fluvial implicado en una colisión en el Danubio en mayo de 2019 que provocó la muerte de 26 turistas coreanos y de dos tripulantes.

El capitán Yuri Chaplinski, un ucraniano de 68 años, se declaró culpable ante el tribunal de Budapest.

El accidente se produjo cuando el "Viking Sigyn", de la compañia Viking Cruises, chocó contra "Sirena", una pequeña embarcación de paseo que transportaba 33 turistas coreanos y dos tripulantes húngaros, que se hundió en pocos minutos.

"No puedo dormir por las noches. Los recuerdos de esta tragedia horrible no me dejan ni un minuto y van a perseguirme durante el resto de mi vida", se lamentó Chaplinski antes de conocerse el fallo.

Solamente siete turistas sobrevivieron al naufragio que se produjo en el centro de Budapest, cerca del Parlamento. Los cuerpos de 27 fallecidos fueron encontrados tras varias semanas de búsquedas, pero más de cuatro años después del accidente todavía está desaparecido el de una pasajera.

Según los fiscales, el capitán estaba distraído y no pudo desviar su curso ni enviar un alerta.