Cómo las apuestas sobre las elecciones brasileñas se convierten en falsos sondeos

Aunque prohibida en Brasil, la plataforma de mercados de predicción Polymarket surgió como un personaje impensado en la campaña electoral para las presidenciales, usada sobre todo por la derecha como métrica válida de intención de voto ante la desconfianza en las encuestas.

Los usuarios de la plataforma estadounidense negocian pronósticos sobre determinados eventos, como la fecha de una posible tregua entre Rusia y Ucrania o el resultado de los comicios brasileños entre el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y su rival conservador Flávio Bolsonaro.

"Vamos a librarnos de Lula para siempre hoy votando a Flávio Bolsonaro", escribió en X Paulo Figueiredo, influencer cercano al senador derechista, cuando compartió durante la primera vuelta un gráfico de Polymarket en que este aparecía con un 63% de probabilidades de triunfo, según apostantes.

Bolsonaro venció por 47% a 45% de los votos al izquierdista Lula.

Frases como "Flávio Bolsonaro se disparó en Polymarket" y "Lula ya perdió" se hicieron virales en redes con gráficos de la plataforma en las que se da como favorito al hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022).

Polymarket dijo a la AFP que sus eventos no constituyen "encuestas electorales, proyecciones oficiales ni manifestaciones de apoyo a ninguna candidatura".

- Millones en juego -

Breno Adaid, especialista en métodos cuantitativos, explicó a la AFP que los porcentajes de los gráficos representan el valor pagado para comprar la apuesta y se ven influidos por la entrada de nuevos apostantes.

El gobierno de Brasil prohibió los mercados de predicción bajo el argumento de que la falta de regulación podía contribuir al endeudamiento de la población.

Otros 38 países, como Francia, Alemania y Japón, aplicaron vetos similares.

Aun así, las apuestas sobre las elecciones brasileñas suman más de 180 millones de dólares y acumulan decenas de comentarios en portugués.

Usuarios brasileños podrían estar utilizando redes privadas virtuales (VPN) para acceder a la plataforma.

Este método ha sido incentivado por Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio y exdiputado, radicado en Estados Unidos desde 2025.

- Desconfianza -

Para Bruno Mattos, coordinador de proyectos en el NetLab de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, la desconfianza en las encuestas puede explicar por qué los internautas adoptaron estos porcentajes como un indicio supuestamente más fiable.

Los sondeos subestimaron la fuerza de la derecha en los últimos tiempos en Brasil, incluido en la primera vuelta.

Las encuestas electorales miden la intención de voto en el momento en que se hacen, mientras que el mercado de predicción registra negociaciones financieras, explicó a la AFP la politóloga e investigadora Carolina Botelho.

Otra diferencia es la muestra: las encuestas buscan retratar a toda la población, mientras que las apuestas pueden ser repetidas varias veces por cualquier persona en el mundo.

- Desafío para las autoridades -

La AFP identificó que internautas destacan el movimiento financiero de Polymarket para afirmar que es la "mejor encuesta" para analizar las elecciones y argumentar que los inversores no apostarían en pronósticos con riesgo de pérdida.

El alto grado de precisión atribuido a la plataforma también se usa como justificativa, pero se omite que las apuestas se ajustan conforme surgen más informaciones sobre el evento y por tanto, se incrementan las opciones de acertar.

Ante el fenómeno en Brasil, el Ministerio de Hacienda informó en una nota de que las autoridades monitorean la efectividad de la prohibición de Polymarket y que pueden adoptar nuevas medidas para impedir la oferta irregular.

La empresa afirmó a la AFP que está dispuesta a contribuir técnicamente con las autoridades brasileñas.