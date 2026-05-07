Colombia no "es un país vasallo", avisa a EEUU presidenciable favorito en encuestas

El presidenciable favorito en las encuestas para las elecciones de mayo en Colombia afirmó el miércoles que espera tener una relación "cordial" con Estados Unidos, aunque advirtió que su país no es un "vasallo".

El senador Iván Cepeda es el heredero político del mandatario izquierdista Gustavo Petro, uno de los mayores contradictores de Donald Trump, a quien llegó a comparar con Adolf Hitler por su políticas contra los migrantes.

A su turno, el presidente estadounidense llamó a Petro "líder del narcotráfico" por supuestamente no hacer esfuerzos suficientes para contener el tráfico de cocaína, en medio de una disputa de meses que desgastó la relación entre países históricamente aliados.

Las tensiones bajaron en febrero, cuando Petro visitó a Trump en la Casa Blanca.

Las relaciones con Washington están en la agenda del debate para las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia. Cepeda marcha como favorito aunque sin los votos necesarios para evitar un balotaje en junio, según encuestas.

El senador afirmó el miércoles que si es elegido como presidente espera mantener unas relaciones "cordiales" con Estados Unidos, pero sostuvo que su país "hará todo lo necesario" para ser tratado como "una nación soberana y digna".

Colombia "no es un país vasallo, ni dependiente, ni colonia, ni que se somete al imperio de cualquier potencia extranjera", dijo en un evento en Bogotá.

Detrás de Cepeda aparecen en las encuestas candidatos de la derecha, el millonario Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, muy cercana al influyente expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

En el punto más álgido de la crisis, Trump sacó a Colombia del listado de países aliados en la lucha antidrogas e impuso sanciones financieras a su homólogo colombiano.

Con largos mensajes en X, Petro se perfiló como uno de los mayores opositores a Trump en la región.

El secretario de Estado Marco Rubio, próximo a dirigentes opositores de Colombia, evitó el martes referirse a los comicios en Colombia al ser cuestionado en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

"¿Por qué no esperamos a después de las elecciones?", dijo.