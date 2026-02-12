Colombia declara la emergencia en el norte del país por las inundaciones

El gobierno de Colombia decretó el miércoles el estado de emergencia por las inundaciones que azotan varias regiones del norte del país, debido a una atípica temporada de lluvias que deja casi una veintena de muertos.

La crisis golpea especialmente el departamento de Córdoba, de tradición ganadera, donde según las autoridades más de 150.000 habitantes sufren a causa de los desbordamientos de una represa y varios ríos que mantienen sus viviendas bajo el agua.

La agencia de atención de desastres había reportado el lunes 22 muertos en todo el país, pero corrigió la cifra a 18.

El decreto de emergencia expedido por el gobierno le permite al presidente Gustavo Petro tomar medidas extraordinarias para atender la crisis durante 30 días, como destinar recursos del presupuesto nacional a esas zonas sin autorización del Congreso.

La medida aplica para los ocho departamentos más golpeados por el fenómeno meteorológico, la mayoría en la región Caribe: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

El gobierno calcula que más de 4.300 viviendas han quedado destruidas por la emergencia.

La mayor parte de las zonas afectadas son extensas planicies óptimas para el pastoreo y la agricultura.

Las autoridades estiman que hasta 300.000 hectáreas están inundadas en Colombia, mientras que el gremio de ganaderos informó de la muerte de por lo menos 1.200 cabezas de ganado.