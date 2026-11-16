Cinco países de la UE anunciarán un acuerdo con Ruanda para centros de retorno de migrantes

Cinco países de la Unión Europea, entre ellos Alemania y Dinamarca, anunciarán este lunes la firma de un acuerdo con Ruanda para crear los primeros centros destinados a acoger migrantes expulsados de Europa.

Este proyecto de "centros de retorno", que genera un fuerte rechazo entre los defensores de los derechos humanos, será presentado en una conferencia de prensa en Viena por la tarde, indicaron varias fuentes a la AFP.

Se trata de una iniciativa de la que participan también Grecia, Austria y los Países Bajos, todos partidarios de una línea migratoria firme.

Hace meses que estos cinco países europeos trabajan en la idea de enviar a centros en África a personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas.

Desde Múnich hasta Bruselas, pasando por Copenhague, un pequeño grupo de diplomáticos, ministros y funcionarios multiplicó las reuniones para definir los contornos de estos primeros centros.

Durante todas sus conversaciones, insistieron en mantener en secreto al país receptor por temor a comprometer las negociaciones.

"Ya veremos la semana próxima en Viena", se limitó a decir el viernes el canciller austríaco, Christian Stocker.

Sin embargo, según varios diplomáticos y personas cercanas a las negociaciones que hablaron con la AFP bajo condición de anonimato, el nombre de Ruanda ya no deja lugar a dudas.

Además, una delegación ruandesa estará presente este lunes en Viena para participar en una conferencia sobre migración.

- Preocupación de las ONG -

El objetivo declarado es abrir los primeros centros en 2027.

Estos centros fueron ideados en colaboración con la Comisión Europea hace año y medio para incrementar de forma significativa las expulsiones de migrantes del territorio europeo.

El razonamiento responde a una doble lógica: además de expulsar a quienes se les ha denegado el asilo, buscan disuadir a otros migrantes de intentar establecerse en el continente europeo.

Sin embargo, estos "centros de retorno" son fuertemente criticados por la izquierda y las ONG, que temen por el trato que puedan recibir los migrantes en estas instalaciones.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ya había criticado duramente la idea, al considerar que dichos centros no son "ni eficaces" ni coherentes con los valores de la UE.

La elección de Ruanda también genera preocupación. La ONG Human Rights Watch hace hincapié en el historial bien documentado del país en materia de represión y detenciones arbitrarias.

¿Qué trato recibirán los migrantes allí? ¿Qué obtendrá Ruanda a cambio de este acuerdo? ¿Seguirá adelante el proyecto a pesar de las amenazas de acciones legales?

Muchas preguntas siguen todavía en el aire.

Para disipar algunas de ellas, los cinco países europeos pretenden lanzar este centro a una escala muy reducida, explicó una fuente diplomática a la AFP. Una especie de proyecto piloto.

La idea es enviar primero a una veintena de personas a las que se les denegó el asilo por cada país europeo involucrado, probablemente hombres adultos, interceptados en la frontera.

Y anticipar todos los escenarios posibles: ¿quién los transportará, qué sucederá si uno de los migrantes se enferma, etc.?

De acuerdo con varias fuentes cercanas a las negociaciones, los establecimientos no serán centros de detención cerrados.

Ruanda prefiere llamarlos "centros de acogida" y podría ofrecer allí formación profesional. Además, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) podría brindar apoyo sobre el terreno.

- ¿Ampliarlo a otras naciones? -

En 2022, Reino Unido anunció un plan similar, aunque finalmente fue abandonado debido a obstáculos judiciales.

No obstante, el actual primer ministro, Andy Burnham, dijo el jueves que sigue "con interés" la iniciativa europea.

Ruanda también aceptó recibir a migrantes expulsados de Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump.

Si el proyecto piloto resulta exitoso, los cinco países de la UE no descartan ampliarlo a otras naciones, como Uganda y Uzbekistán.