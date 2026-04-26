China asegura a Birmania que apoyará su seguridad y soberanía

El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, aseguró que Pekín "apoyará firmemente" a Birmania en la protección de su soberanía nacional y su seguridad, en una reunión con el jefe de la junta militar Min Aung Hlaing, recién instalado como presidente civil.

China también apoya a su vecino "en sus esfuerzos por forjar un camino de desarrollo alineado con sus condiciones nacionales", declaró Wang al presidente birmano, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores chino publicado la noche del sábado.

Wang realiza una visita por tres países del sudeste asiático -Birmania, Camboya y Tailandia- en busca de fortalecer los vínculos y presentar a China como un socio más estable que Estados Unidos.

"Este año marca el primer año del nuevo gobierno de Birmania y ambas partes deben aprovechar esta oportunidad para impulsar y promover su amistad tradicional (y) abrir nuevas perspectivas para las relaciones bilaterales", declaró Wang.

Min aung Hlaing juró este mes como presidente civil de Birmania, cinco años después de encabezar el golpe militar que depuso al gobierno democrático de Aung San Suu Kyi, quien permanece detenida.